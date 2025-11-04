Po dlhých 12 rokoch sa na obrazovky obľúbenej televízie vracia milovaná šou Slovákov: Jej hlášky mnohí poznajú naspamäť

Foto: Unplash/TV JOJ

Zuzana Veslíková
Roman! Ďalšia radosť vo mne!

Ak si spomínate na túto ikonickú hlášku, už dobre viete, o akej šou budeme hovoriť. Je to skutočne tak, nejde o žiaden žart – po viac než desiatich rokoch sa má na televízne obrazovky vrátiť kultová zoznamka Mama, ožeň ma

Televízia Joj nakrútila tretiu sériu zoznamovacej šou Mama, ožeň ma, informuje portál Mediaboom. Podľa ich informácií by sme sa na ňu mohli tešiť už budúci rok, čo znamená, že pôjde o návrat po dlhých 12 rokoch.

O čo v šou ide?

Ak vás nejakým spôsobom Mama, ožeň ma obišla, princípom tejto relácie je hľadanie ideálnej partnerky pre slobodných mládencov. Zabudnite však na Ružu pre nevestu, kde si ženích získava srdcia svoji nápadníčok v exotickom prostredí odstrihnutom od reality. Tu adeptky zavítajú k potenciálnemu budúcemu manželovi priamo domov, kde spolu trávia všedné dni. A s výberom im pomáhajú aj ich mamy.

Mnohé hlášky z pôvodnej šou, ktorá uzrela svetlo sveta ešte v roku 2011, priam zľudoveli, a dodnes sa na nich ľudia zabávajú. Vznikli dokopy dve série, pričom každá mala po 8 častí a veľa skalných divákov si ich s nadšením pozrie aj dnes.

