Mama, ožeň ma ovládla televízne obrazovky: Dramaturg prezradil dôvod návratu aj zákulisie výberu účinkujúcich

Šou Mama, ožeň ma prišla na televízne obrazovky vo veľkom štýle a otvorila dvere do sveta hľadania lásky – tentoraz však modernejšie, dynamickejšie a s dôrazom na silnejšie príbehy účinkujúcich. Divákom sa oplatilo čakať. Tento formát ich opäť pripútal k obrazovkám tak, ako pred 13 rokmi.
Relácia Mama, ožeň ma je v plnom prúde, pričom už vypadli prví uchádzači. Zatiaľ čo sa mnohí bavia na tom, čo vidia, nemajú možnosť nazrieť do zákulisia, ako prebiehali prípravy reality šou. Dramaturg programu Marek Ružička spravil výnimku, nechal ich nazrieť za oponu a prezradil pre Evitu aj také veci, o ktorých mnohí nemali ani tušenie.
Čo viedlo tvorcov k návratu šou?
Návrat obľúbenej šou na televízne obrazovky nebol náhodný – podľa dramaturga išlo o logickú reakciu na premeny televízneho prostredia aj aktuálne preferencie divákov. “Od poslednej druhej série uplynulo až trinásť rokov. A zdá sa, že zoznamovacie formáty si opäť hľadajú svoje miesto na obrazovkách. My sme sa práve po tom, čo nám vlani celkom dobre vyšla šou Vezmeš si ma, ktorá bola o svadbách s Jasminou Alagič, rozhodli obnoviť program Mama, ožeň ma,” ozrejmil.
Tvorcovia sa však dohodli na tom, že nájdu takých ľudí, ktorých naozaj potrebujú. V opačnom prípade do toho nepôjdu. “Nakoniec nám ale všetko vynikajúco vyšlo. Okrem aktívneho vyhľadávania zaujímavých tvárí sme urobili tiež veľký casting zameraný aj na iné reality projekty a prišli naň stovky záujemcov,” doplnil Marek Ružička.
Nahlásiť chybu v článku