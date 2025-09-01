Mal zavraždiť poslanca, teraz sa sám priznal: Kauza z Ukrajiny vrcholí, podozrivý mal mať kontakty s Ruskom

Vypovedal, že dostal zbraň, kúpil si výstroj, zaobstaral falošné doklady a auto, ktoré použil na sledovanie mŕtveho poslanca.
Muž podozrivý z vraždy poslanca ukrajinského parlamentu Andrija Parubija sa k činu priznal a vypovedal aj o kontaktoch s predstaviteľmi Ruska, ktoré nadviazal v snahe nájsť svojho nezvestného syna – vojaka ukrajinskej armády. S odvolaním sa na zdroje v ukrajinských vyšetrovacích orgánoch o tom v pondelok informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
Nadviazať mal kontakt s Rusmi, tí ho mali vydierať
Podľa úradu generálneho prokurátora zadržaným podozrivým je 52-ročný muž z Ľvova na západe Ukrajiny. Pred vyšetrovateľmi vypovedal, že jeho syn slúžil v ukrajinskej armáde a od roku 2023, keď bola jeho jednotka dislokovaná pri Bachmute na východe Ukrajiny, je nezvestný.
V snahe nájsť ho muž začal monitorovať ruské sociálne siete a nadviazal kontakt s Rusmi, ktorí mu údajne povedali, že jeho syn je mŕtvy. Svojim ruským kontaktom sa podozrivý tiež zveril, že žije v Ľvove, kde Parubija už „viackrát“ stretol.
⚡Na Ukrajině byl zastřelen poslanec a bývalý předseda parlamentu Andrij Parubij.
💥Podle dostupných informací byl ukrajinský politik zavražděn osmi výstřely na ulici ve Lvově.
🎥Na videu jsou první záběry okamžiku vraždy nacionalisty a bývalého předsedy ukrajinského parlamentu… pic.twitter.com/hESlKSRuro
— neČT24 (@42TCen) August 30, 2025
Stanica RFE/RL s odvolaním sa na ukrajinské médiá a ich vlastné zdroje uviedla, že ruské tajné služby zadržaného Ukrajinca vydierali, že informáciu o mieste, kde sa nachádza telo jeho syna, mu poskytnú výmenou za „vraždu ktoréhokoľvek známeho ukrajinského politika“.
Zadržaný vypovedal, že v rámci prípravy na vraždu dostal zbraň, kúpil si výstroj – bicykel a prilbu a na falošné doklady si zaobstaral aj auto, ktoré použil na Parubijovo sledovanie.
Parubij bol aktérom tzv. Oranžovej revolúcie v roku 2004 i revolúcie dôstojnosti na prelome rokov 2013 – 2014, počas ktorej koordinoval dobrovoľnícke jednotky obrany účastníkov protestov. V rokoch 2016 – 2019 bol predsedom a neskôr poslancom ukrajinského parlamentu za stranu Európska solidarita, ktorú založil exprezident Petro Porošenko. Zastrelený bol 30. augusta vo Ľvove na západe Ukrajiny.
Nahlásiť chybu v článku