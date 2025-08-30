Zastrelili bývalého predsedu ukrajinského parlamentu: Páchateľ stále uniká, vyjadril sa aj Zelenskyj

Poslanec a niekdajší predseda ukrajinského parlamentu Andrij Parubij bol v sobotu predpoludním zastrelený v meste Ľvov na západe Ukrajiny, uviedli v sobotu tamojšie úrady i médiá. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.
Páchateľ streľby doposiaľ nebol známy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na platforme X označil zabitie 54-ročného poslanca za „hroznú vraždu“. Zelenskyj dodal, že vyšetrovanie prípadu a pátranie po páchateľovi prebieha a príbuzným politika vyjadril svoju sústrasť.
Viaceré strelné zranenia
„Minister vnútra Ihor Klimenko a generálny prokurátor Ruslan Kravčenko práve informovali o prvých známych okolnostiach hroznej vraždy v Ľvove. Andrij Parubij bol zabitý,“ napísal Zelenskyj. Podľa ukrajinských médií podľahol Parubij viacerým strelným zraneniam, dodáva DPA.
Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko and Prosecutor General Ruslan Kravchenko have just reported the first known circumstances of the horrendous murder in Lviv. Andriy Parubiy was killed. My condolences to his family and loved ones.
