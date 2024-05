Mal v sebe šialený mix drog, šoféroval bez vodičského preukazu: Políciu na mieste nehody čakalo riadne prekvapenie

Banskobystrická polícia na Facebooku informuje o nehode, počas ktorej sa ťažko zranili dve osoby. Po tom, ako začali prípad vyšetrovať, ich čakalo poriadne nemilé prekvapenie.

Polícia bola ešte v sobotu 11.5 privolaná k dopravnej nehode, ku ktorej došlo pred obcou Veľká Ves (okres Poltár). „Podľa doposiaľ zistených informácií k nehode došlo v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky, ako aj svojim schopnostiam. Za volantom auta sedel 21-ročný muž, ktorý nie je držiteľom vodičského oprávnenia,“ informuje na sociálnej sieti polícia.



Muž vošiel autom do protismeru a vrazil do priekopy, auto sa niekoľkokrát obrátilo. Polícia dodáva, že výsledok dychovej skúšky bol síce negatívny, no mužovi bol odobratý aj biologický materiál. Výsledky analýzy ukázali, že mal v krvi stopy amfetamínu, metamfetamínu, tetrahydrokanabinolu a extázy.

Počas nehody sa ťažko zranila 20-ročná spolujazdkyňa, ktorú do nemocnice musela transportovať helikoptéra. Ťažko ranený bol aj vodič. Vo veci už bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Polícia okrem nehody vyšetruje v mladíkovom prípade aj drogovú trestnú činnosť.