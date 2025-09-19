Majú zvláštne schopnosti a vyžarovanie. Tieto tri znamenia zverokruhu vyčnievajú z davu svojou výnimočnou aurou

Jana Petrejová
Každý si ich ihneď všimne.

Iste sa už takmer každý z vás stretol s človekom, ktorý vstúpil do miestnosti a vy ste zrazu nadobudli zvláštny pocit. Nemusel ani nič povedať, stačila jeho prítomnosť a odrazu bolo všetko nabité nezvyčajnou silou. Dostali ste sa do kontaktu s jeho aurou, vďaka ktorej vytŕča z davu, no zároveň pôsobí tajomne.

Aury sú energetické polia obklopujúce každého človeka a odrážajúce jeho duchovný, emocionálny a fyzický stav. Po stáročia ľudia verili, že niektorí vyžarujú takú čistú auru naplnenú svetlom, až sa podobá aure svätca – niekoho, kto je súcitný, láskavý a má vrodené spojenie s božstvom.

Mnohé z vlastností, ktoré sa im pripisujú, možno vidieť cez optiku znamení zverokruhu. Spomedzi nich vynikajú hlavne tri znamenia zverokruhu tým, že majú osobnosť a charizmu, ktorá vyžaruje auru lásky, pokoja a milosti podobnú aure svätca, ako píše Collective World.

Ryby: Empatický liečiteľ

Ryby úplne prirodzene nesú auru súcitu a porozumenia. Jedinci v znamení Rýb, známi svojou zvýšenou intuíciou a emocionálnou hĺbkou, sú hlboko naladení na energie ľudí okolo seba. Majú vrodenú schopnosť liečiť ostatných prostredníctvom svojej empatie a láskavosti, pričom často kladú potreby iných pred svoje vlastné.

Vďaka svojej bezhraničnej predstavivosti a duchovnej povahe sa zdá, že Ryby žijú vo svete mimo fyzického sveta, ktorý ich spája s vyššou ríšou. Ich aura vyžaruje jemné, pokojné svetlo, vysielajúce bezpodmienečnú lásku a nesebeckosť. Podobne ako svätec, aj Ryby stelesňujú odpustenie a ponúkajú bezpečné útočisko tým, ktorí to po emocionálnej stránke potrebujú.

Váhy: Harmonický mierotvorca

