Majú nahradiť dávky v hmotnej núdzi: Nové pravidlá začnú platiť už čoskoro, tu si ľudia budú môcť nájsť prácu

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erikom Tomášom predstavili nové projekty zamestnávania v oblasti pôdohospodárstva, ktoré sú súčasťou iniciatívy Práca namiesto dávok.

„Ako som už niekoľkokrát avizoval, platí zásada, že ak človek, ktorý môže pracovať, odmietne vhodnú pracovnú ponuku, príde o dávku v hmotnej núdzi. Naozaj nie je spravodlivé, aby ľudia, ktorí môžu pracovať a nič im v tom nebráni, žili z dávok a na úkor riadne pracujúcich ľudí. Veľmi oceňujem, že pán prezident Peter Pellegrini podpísal balík zákonov, ktoré sú známe pod názvom Práca namiesto dávok a začnú platiť už 1. septembra tohto roka,“ zdôraznil minister práce Erik Tomáš.

Pilotné projekty sa zamerajú na tri hlavné oblasti

Sezónne práce v ovocinárstve, zeleninárstve a vinárstve, pasenie v živočíšnej výrobe a prácu v lesoch, najmä na čistenie a revitalizáciu. „Prostredníctvom sociálnych podnikov, kde vieme s využitím eurofondov zamestnať znevýhodnených uchádzačov, nízkokvalifikovaných alebo dlhodobo nezamestnaných, dáme ľuďom, ktorí ju potrebujú,“ doplnil Tomáš.

O využitie sociálnych podnikov už prejavili záujem viaceré poľnohospodárske subjekty. „Som rád, že aj ministerstvo pôdohospodárstva a naše podriadené organizácie, ako napríklad Štátne lesy Slovenskej republiky, zareagovali spoločne na tento spôsob, ktorý umožní jednoduchšie, za menej peňazí a bez nejakej veľkej administrácie zamestnávať znevýhodnených ľudí aj v našom sektore. Štátne lesy Slovenskej republiky už majú vyobstarávaný sociálny podnik, ktorý sa venuje rôznym pestovateľským aktivitám v lesoch. Takto dokážeme zamestnať 15 zamestnancov,“ uviedol minister Richard Takáč.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško vyzdvihol význam začleňovania Rómov do pracovného procesu: „Každý týždeň chodím do regiónov, do osád a od ľudí najčastejšie počúvam: dajte nám prácu, chceme pracovať. Tu je jasný signál, že Rómovia majú záujem o prácu, pretože práca pre nich znamená zlepšenie životných podmienok. Preto mimoriadne oceňujem, že spolupráca Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity s partnerskými rezortmi je koordinovaná, zmysluplná a nadštandardná, na rozdiel od minulosti, kedy nebola žiadna a vidím, že toto je cesta pre našich Rómov, ako ich dostať do pracovného procesu a dať im šancu na dôstojnejší život.“

Čo je cieľom iniciatívy?

Cieľom iniciatívy Práca namiesto dávok je prostredníctvom sociálnych podnikov začleniť ľudí na pracovný trh, kde si môžu osvojiť pracovné návyky a samostatne sa na trhu práce udržať. Zamestnávanie ľudí podporujú aj ďalšie aktívne opatrenia na trhu práce, ako Finančné stimuly pre zamestnanosť, Zručnosti pre trh práce či Právo na prvé zamestnanie.