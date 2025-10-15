Magdaléna Vášáryová v 1 na 1: Fico Putinovi niečo sľúbil. Smerohlas financuje ruskú vojnu na Ukrajine

Moderátorka Karolína Piliarová sa so svojou hostkou rozprávala o témach, ktoré v posledných dňoch najviac rezonovali spoločnosťou.
Štvrtá vláda Roberta Fica je v polčase. Podľa bývalej političky a diplomatky je táto vláda pre Slovensko katastrofou. Našu zahraničnú politiku na 4 svetové strany označila za tragickú a Ficovu minuloročnú návštevu u Putina za bezprecedentnú situáciu. Tvrdí, že v demokratickej krajine nie je možné, aby sme ako občania doposiaľ nevedeli, o čom sa tí dvaja rozprávali. Podľa Vášáryovej Fico Putinovi niečo sľúbil. Myslí si, že to bude neodstrihnutie sa od ruských energetických zdrojov. Návrh o odstrihnutí sa od ruských energetických zdrojov chce Fico blokovať aj na pôde Európskej únie.
Okrem iného sa Karolína Piliarová rozprávala aj o návrhu Roberta Fica presunúť komunálne voľby a voľby do VÚC na rok 2027. Podľa Magdalény Vášáryovej sa Fico bojí debaklu v komunálnych voľbách.
Moderátorka a jej hostka diskutovali aj o raste nacionalizmu nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách, napr. v Poľsku či Maďarsku. Vášáryová upozornila, že nacionalizmus u našich južných a severných susedov má iný charakter ako u nás. Poľskí či maďarskí nacionalisti majú územné nároky na Slovensko a nemali by sme na to zabúdať.
Toto a veľa ďalších zaujímavých tém preberala Karolína Piliarová so svojou hostkou Magdalénou Vášáryovou v novom vydaní relácie 1 na 1. Aktuálnu epizódu si môžete pozrieť vyššie alebo vypočuť ako podcast v aplikáciách Spotify či Apple Podcasts.
