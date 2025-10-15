Magdaléna Vášáryová v 1 na 1: Fico Putinovi niečo sľúbil. Smerohlas financuje ruskú vojnu na Ukrajine

Foto: interez

Karolína Piliarová
1 na 1
Hostkou v relácii interezu 1 na 1 bola tentoraz bývalá politička, diplomatka, aktivistka a herečka Magdaléna Vášáryová.

Moderátorka Karolína Piliarová sa so svojou hostkou rozprávala o témach, ktoré v posledných dňoch najviac rezonovali spoločnosťou. 

Štvrtá vláda Roberta Fica je v polčase. Podľa bývalej političky a diplomatky je táto vláda pre Slovensko katastrofou. Našu zahraničnú politiku na 4 svetové strany označila za tragickú a Ficovu minuloročnú návštevu u Putina za bezprecedentnú situáciu. Tvrdí, že v demokratickej krajine nie je možné, aby sme ako občania doposiaľ nevedeli, o čom sa tí dvaja rozprávali. Podľa Vášáryovej Fico Putinovi niečo sľúbil. Myslí si, že to bude neodstrihnutie sa od ruských energetických zdrojov. Návrh o odstrihnutí sa od ruských energetických zdrojov chce Fico blokovať aj na pôde Európskej únie.

Viac z témy 1 na 1:
1.
Politológ Řádek v 1 na 1: Fico je tu vďaka Matovičovi. Ak by som konšpiroval, Matoviča a Sulíka platí Fico
2.
Štefan Hamran v 1 na 1: Fico unáša krajinu. Mečiar bol v porovnaní s ním len pionier
3.
Jaroslav Naď v 1 na 1: Od Fica už dáva ruky preč aj Babiš. Proruské smerovanie je už aj na neho veľa
Zobraziť všetky články (28)

Okrem iného sa Karolína Piliarová rozprávala aj o návrhu Roberta Fica presunúť komunálne voľby a voľby do VÚC na rok 2027. Podľa Magdalény Vášáryovej sa Fico bojí debaklu v komunálnych voľbách.

Moderátorka a jej hostka diskutovali aj o raste nacionalizmu nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách, napr. v Poľsku či Maďarsku. Vášáryová upozornila, že nacionalizmus u našich južných a severných susedov má iný charakter ako u nás. Poľskí či maďarskí nacionalisti majú územné nároky na Slovensko a nemali by sme na to zabúdať.

Toto a veľa ďalších zaujímavých tém preberala Karolína Piliarová so svojou hostkou Magdalénou Vášáryovou v novom vydaní relácie 1 na 1. Aktuálnu epizódu si môžete pozrieť vyššie alebo vypočuť ako podcast v aplikáciách Spotify či Apple Podcasts.

Venujeme sa aj dôležitým témam. 💡 Žurnalistika však nie je zadarmo. Ak nás chcete podporiť, pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac