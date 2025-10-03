Madonna sa ocitla na hrane života a smrti. V kóme sa stretla s mŕtvou matkou, ktorá ju donútila zmeniť svoj život

Keď sa človek ocitne na hrane medzi životom a smrťou, dokáže si uvedomiť veci, ktoré predtým prehliadal.
Práve takéto chvíle prinútili popovú ikonu Madonnu pozrieť sa späť na svoje vzťahy a zamyslieť sa nad tým, čo znamená skutočné odpustenie. O tom, čo prežila počas vážnej bakteriálnej infekcie v lete 2023, hovorila v podcaste On Purpose Jaya Shettyho.
Stretnutie so zosnulou matkou
Počas bezvedomia mala speváčka silný vnútorný zážitok, ktorý opisuje ako stretnutie so svojou matkou. Tá zomrela na rakovinu, keď mala Madonna iba päť rokov.
„Bola som skoro na druhej strane a mala som vedomý okamih. Moja matka sa mi zjavila a povedala: Chceš ísť so mnou? A ja som povedala: Nie,“ prezradila. Zaujímavé je, že jej asistentka, ktorá bola v tom čase pri nej, počula, ako Madonna aj v bezvedomí vyslovila slovo „nie“.
„A potom, keď som sa nakoniec prebudila, uvedomila som si, že to „nie“ znamenalo, že potrebujem odpustiť a urovnať vzťahy s ľuďmi, voči ktorým som stále cítila zášť,“ dodala speváčka.
