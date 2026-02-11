Maďarsko si ide po rekord: Opäť chce predĺžiť krízový stav, ten trvá už takmer 10 rokov

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Maďarsko chce predĺžiť krízový stav do septembra 2026, parlamentné voľby by sa konali v mimoriadnej situácii.

Maďarské ministerstvo vnútra zverejnilo na webovej stránke vlády návrh dekrétu, ktorým má kabinet predĺžiť krízový stav v dôsledku masovej migrácie v Maďarsku do 7. septembra 2026. Upozornil na to v stredu server economx.hu, ktorý podotkol, že by sa tak aprílové parlamentné voľby konali v krízovej situácii, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Dekrét, ktorý čaká na podpis premiéra Viktora Orbána, má byť vyhlásený najneskôr do 6. marca. Súčasné rozhodnutie vlády totiž vyprší 7. marca. Krízový stav pre masovú migráciu vláda neustále predlžuje od marca 2016. Okrem toho od mája 2022 v krajine platí aj stav núdze pre vojnu na Ukrajine.

Mimoriadne opatrenia a ich odôvodnenie

Cieľom týchto mimoriadnych opatrení, ktoré Orbánova vláda pravidelne predlžuje, je umožniť kabinetu efektívne a rýchlo zareagovať na vznikajúce problémy. Avšak s odvolaním sa na stav núdze bolo vydaných niekoľko dekrétov, ktoré je ťažké alebo takmer nemožné zdôvodniť rusko-ukrajinskou vojnou, konštatoval vlani server telex.hu.

Foto: SITA/AP

Kritici upozorňujú na to, že vláda sa svojimi nariadeniami v stave núdze môže odkláňať od zákonov a má možnosť obmedziť, prípadne aj pozastaviť základné práva občanov. Maďarská ľudskoprávna organizácia Spoločnosť za občianske slobody (TASZ) uviedla, že snahou kabinetu je prispôsobiť si pravidlá hry vlastným potrebám. Vládnutie dekrétmi podľa TASZ ďalej degraduje význam zákonodarného zboru.

