Má to byť antiukrajinský blok: Maďarsko plánuje novú alianciu v EÚ, sily chce spojiť s Ficom a Babišom

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Poradca maďarského premiéra dúfa v užšiu spoluprácu s Andrejom Babišom a Robertom Ficom v otázkach pomoci Ukrajine.

Maďarsko sa snaží v EÚ spojiť sily so vznikajúcou českou vládou a so Slovenskom s cieľom vytvoriť alianciu skeptickú voči Ukrajine. V utorok zverejnenom rozhovore pre portál Politico to povedal Balázs Orbán, ktorý je politickým riaditeľom úradu maďarského premiéra Viktora Orbána, informuje TASR.

Myslím si, že to príde – a bude to čoraz viditeľnejšie,“ odpovedal B. Orbán na otázku, či budú európski lídri stavajúci sa skepticky voči Ukrajine konať ako blok na zasadnutí Európskej rady.

Spoločné porady pred zasadnutiami Európskej rady

Predseda maďarskej vlády podľa B. Orbána dúfa, že sa spojí s Andrejom Babišom, ktorý vyhral české parlamentné voľby, a so slovenským premiérom Robertom Ficom. Jeho zámerom je, aby zosúlaďovali svoje pozície pred zasadnutiami Európskej rady. Robiť by tak podľa neho mohli na spoločných poradách.

Poradca maďarského premiéra v tejto súvislosti pripomenul Vyšehradskú štvorku, ktorá podľa jeho slov „veľmi dobre“ fungovala počas migračnej krízy.

Politico však usudzuje, že k Orbánovi, Babišovi a Ficovi by sa pravdepodobne nepridal poľský premiér Donald Tusk, ktorý patrí medzi najhlasnejších podporovateľov Ukrajiny.

