Trvá už takmer 3 roky: Maďarsko znovu predlžuje núdzový stav. Toto rozhodnutie môže ovplyvniť aj voľby

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Maďarská vláda predlžuje núdzový stav o 180 dní. Trvá už od roku 2022.

Maďarské Národné zhromaždenie prijalo v utorok rozhodnutie, ktoré podľa servera index.hu môže mať vplyv aj na budúcoročné parlamentné voľby. Parlament totiž hlasmi 127 poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP rozhodol, že vláda môže predĺžiť stav núdze pre vojnu na Ukrajine, ktorý v súčasnosti platí do 14. novembra, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Núdzový stav tak potrvá do 13. mája 2026 a teda aprílové parlamentné voľby by sa mohli konať v rámci osobitného právneho poriadku, píše index.hu.

Návrh na predĺženie núdzového stavu predložil podpredseda vlády Zsolt Semjén. Z jeho odôvodnenia vyplýva, že návrh sa týka predĺženia platnosti vládneho nariadenia o vyhlásení núdzového stavu a niektorých núdzových pravidiel vzhľadom na ozbrojený konflikt a humanitárnu katastrofu na Ukrajine. Cieľom tohto opatrenia je predchádzať následkom uvedeného konfliktu v Maďarsku a zvládať ich.

Návrh prerokovali poslanci na mimoriadnom zasadnutí Národného zhromaždenia 7. októbra. Opozícia ho ostro kritizovala, avšak štátny tajomník rezortu spravodlivosti Róbert Répássy zdôraznil, že vláda nežiada neobmedzené právomoci.

Dôvodom je vojna na Ukrajine a situácia v Európe

Maďarská vláda 1. októbra oznámila, že iniciuje predĺženie stavu núdze pre vojnu na Ukrajine o ďalších 180 dní. Kabinet premiéra Viktora Orbána v zdôvodnení uviedol, že rusko-ukrajinská vojna v susedstve Maďarska viedla k humanitárnej situácii, aká tu nebola od druhej svetovej vojny, a tiež zmenila európsku hospodársku situáciu.

Zachovanie núdzového stavu vytvára právny rámec pre vládu, aby mohla prijímať účinné a rýchle rozhodnutia na pomoc tým, ktorí utekajú pred vojnou, a na ochranu fyzickej, ekonomickej a energetickej bezpečnosti Maďarska.

V núdzovom stave môže vláda vydávať dekréty, môže pozastaviť uplatňovanie určitých zákonov, môže sa odchýliť od zákonných ustanovení a môže prijať aj iné mimoriadne opatrenia.

Výnimočný stav už od roku 2022

Po voľbách v roku 2022 premiér Orbán zaviedol 10. dodatkom k ústave nový výnimočný stav s odvolaním sa na rusko-ukrajinskú vojnu, ktorý odvtedy parlamentná väčšina vládneho bloku Fidesz-KDNP predlžovala každých šesť mesiacov.

V zmysle platnej legislatívy môže vláda vyhlásiť núdzový stav na 30 dní a dvojtretinová väčšina Národného zhromaždenia ho môže predĺžiť o maximálne 180 dní.

Vláda vyhlásila stav núdze prvýkrát v marci 2016, keď bola príčinou masová migrácia, a tiež ho viacnásobne predlžovala.

Kritici upozorňujú, že vláda sa svojimi nariadeniami v stave núdze môže odkláňať od zákonov a má možnosť obmedziť, prípadne aj pozastaviť základné práva.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Orbánova vláda v Bruseli nasadila špiónov, zistila investigatíva. Svojou neopatrnosťou sa však ľahko odhalili

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac