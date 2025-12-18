Ranné úsmevy neprišli zadarmo. Adriana Poláková odhalila zákulisie a priznala tvrdé začiatky v Teleráne

Bola stálicou ranného vysielania a pre mnohých symbolom dobrej nálady pri raňajkách. Adriana Poláková dnes pôsobí sebavedome a vyrovnane, za čo môžu aj zhodené kilá, no jej cesta do Telerána nebola ani zďaleka jednoduchá. V otvorenom rozhovore sa vracia k momentom plným ťažších chvíľ aj tlaku, ktorý sprevádzal jej začiatky pred kamerami.
Úspech neprišiel zo dňa na deň. Bol výsledkom vytrvalosti a tvrdej práce, o ktorej televízni diváci ani len netušili. Všetko sa to začalo v dobe, kedy Adriane Kneissl, kedysi Polákovej, končila materská dovolenka. Markíza v tom čase robila konkurz na moderátorov a ona to zobrala ako jedinečnú príležitosť, ako zaznelo v rozhovore pre podcast Liečivé s Michaelou Králikovou.
Ako vyzeral jej nástup do Markízy?
Zatiaľ čo si nádejná moderátorka vtedy prešla kastingom a niekoľkými kolami, čo nebolo jednoduché, dnes tí, ktorí chcú pôsobiť v televízii, môžu spraviť jednu vec. „Teraz ti stačí vyhrať reality šou,“ vyslovila uštipačnú poznámku, ako to funguje podľa nej v súčasnosti. Konkurz dal celkom zabrať, v Markíze ľudí poriadne preverili, čo trvalo až pol roka. „Prišlo nejakých 8 000 prihlášok a z nich vyselektovali 800. A s tými 800 ľuďmi mali rozhovory, čo trvalo mesiac,“ dodala.
Ľudí postupne ubúdalo, pričom dostali vždy za úlohu spraviť reportáž a vymyslieť nejaký príbeh. „Proste stále bolo niečo, až nás ostalo sedem. V tej skupinke bol aj Roman Juraško a Marek Gudiak. Takže toto bol môj nástup do Markízy,“ poznamenala Adriana a vzápätí pokračovala: „Vtedy otehoteneli dve moderátorky Telerána, takže potrebovali súrne do Telerána a išla som ja a Lenka Šoóšová. Ostali sme tam dlhé roky.“
Charizmatická tmavovláska priznala, že si nikdy neuvedomovala svoj talent, ktorý spočíva vo výbornom rečovom prejave a vystupovaní. Nikdy nemala problém vystupovať pred ľuďmi, aj keď chodievala do pionierskych táborov, vždy bola vedúcou. O tom, že bude moderátorkou však nesnívala. Keď bola malá, chcela byť letuškou, neskôr sa chcela dať na biológiu a dokonca si podala prihlášku na medicínu, kde ju však nevzali, keďže jej chýbali 4 body do prijatia.
