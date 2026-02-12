„Kam sa podeli moje peniaze?“ pýta sa Slovák. Hnevá sa, že mu ukradli z výplaty, ľudia reagujú

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Nejedného Slováka tento mesiac výplata nepoteší.

Ľudia musia siahať do peňaženiek čoraz hlbšie a hlbšie. Výplaty idú nahor pomaly alebo vôbec, no ceny stúpajú a odvody taktiež. Tento mesiac Slováci prvýkrát dostanú upravené, nižšie mzdy. Jeden z nich popísal, ako vníma, že dostal o 36 eur menej.

Slovákom „ukradli“ z výplaty

Ako sme vás informovali, Slovákom v týchto dňoch začali chodiť mzdy s novými odvodmi a mnohí čelia problémom. Výplata sa prispôsobila zmenám len u málokoho. Naopak, niektorí tvrdia, že dostali výpoveď, iní už viac nezvládajú platiť hypotéku alebo už viac nemajú z čoho odkladať na sporenie. Majú strach z každého nečakaného výdavku.

Slovák na Reddite popísal, ako si užíval drobné radosti bežného pracovného dňa, keď mu cinkla notifikácia, že mu na účet prišla výplata. Ostal prekvapený, keď zistil, že dostal o 148 eur menej ako za predošlý mesiac pri rovnakom počte odpracovaných dní. Ukázalo sa, že išlo o chybu v účtovníctve a napokon zistil, že dane a odvody sú v jeho prípade o 36 eur vyššie.

Ilustračná foto: Unsplash

A bude horšie

Dodáva, že nezarába 7 000 ani 5 000 eur, ale mediánový slovenský príjem. Bez ohľadu na „ukradnutú“ sumu to v ňom však vyvolalo vlnu vskutku nepríjemných emócií. Reakcie na seba nenechali dlho čakať.

„Pozri, ja tiež konsolidujem. Výplatu mám síce o 51 eur nižšiu, ale aspoň mi ZSE zdvihli preddavky o 31 eur,“ píše jeden z používateľov. Na preddavky, ktoré sa zdvihli o desiatky eur, sa sťažuje viacero ľudí. Jeden z používateľov píše, že mu síce zdvihli plat, no v konečnom dôsledku aj tak zarába menej. Ďalší v rámci výplaty prišiel o 60 eur.

„A bude horšie,“ objavilo sa konštatovanie. „Nevadí,“ píšu niektorí. Tí, ktorí výplatu ešte nedostali, s dávkou sarkazmu dodali, že sa už nevedia dočkať. Istotne ich čaká nejaké milé prekvapenie. Podľa niektorých nás ale aspoň môže pri srdci hriať pocit, že máme v ústave dve pohlavia, „lacnejšie potraviny“ a vysvietenú Kukuricu.

