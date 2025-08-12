Ľudia opisujú hrozivé dunenie a zvuk ako pri výbuchu: Chorvátsko pocítilo zemetrasenie, otrasy hlásili z týchto miest

V Bosne a Hercegovine bolo nadránom zemetrasenie s magnitúdou 2,5. Otrasy ale cítili aj ľudia v Chorvátsku, keďže epicentrum bolo pomerne blízko Splitu.
Otrasy začali o 3:28 ráno, a ako informuje chorvátsky denník Dnevnik, zemetrasenie zasiahlo hlavne bosnianske mesto Livno. Hlásenia prichádzali z celej Dalmácie, kde sú na dovolenke aj Slováci. Postihnuté boli miesta Sinji, Split, Makarská riviéra aj Brač.
#Earthquake (#zemljotres, #potres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.3 || 12 km W of #Livno (Bosnia & Herzegovina) || 5 min ago (local time 03:28:20). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/tdh3jC6Gjb
— EMSC (@LastQuake) August 12, 2025
Ľudia neskôr zemetrasenie prirovnávali k veľkému hluku. Niektorí počuli hrozivé dunenie, iní hlásili zvuk podobný výbuchu.
Zemetrasenie bolo aj v Indonézii
Zemetrasenie s magnitúdou 6,3 zasiahlo v utorok provinciu Papua ležiacu na východe Indonézie na ostrove Nová Guinea. Uviedla to Geologická služba USA (USGS). Varovanie pred prívalovými vlnami cunami však príslušné centrum PTWC nevydalo, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
Epicentrum zemetrasenia zaznamenaného okolo 17.24 h miestneho času (10.24 SELČ) sa USGS nachádzalo približne 193 kilometrov severozápadne od papuánskeho mesta Abepura.
Bezprostredne neboli hlásené žiadne obete ani škody.
V Indonézii, rozkladajúcej sa na viac ako 17 000 ostrovoch, sú zemetrasenia časté, pretože leží v tzv. ohnivom kruhu. Označuje sa tak oblasť zvýšenej seizmickej aktivity, ktorá obkolesuje základňu Tichého oceánu, kde sa stretávajú viaceré tektonické dosky.
Nahlásiť chybu v článku