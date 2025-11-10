Ľudia majú podľa nej v sebe veľa agresivity. Úprimné priznanie Heleny Vondráčkovej o dnešnej dobe, ktoré mnohých šokuje

Foto: Instagram.com/helenavondrackovacz

Jana Petrejová
Otvorene prehovorila o tom, čo sa deje v dnešnom svete. 

Zo všetkých strán počúvame o tragédiách, nepokojoch a vojnách, ktoré vznikajú. Ľudia sú nešťastní, sťažujú sa a niekedy reagujú prehnane. Zdá sa, že svet sa zmenil a nie je taký ako kedysi, čo naznačila aj československá hudobná legenda.

Nedávno prijala popová diva Helena Vondráčková pozvanie do šou Majka Spirita, kde padla reč na rôzne témy. Občas sa rozprávali aj o veciach, ktoré nie sú práve najpríjemnejšie, čo bolo vidieť aj na samotnej speváčke, keď sa otvorila a priznala svoj pohľad na určité oblasti v živote.

Negativita v televízii

Podľa speváčky to dnes vôbec nie je ružové. „Ľudia majú v sebe toľko agresivity v dnešnej dobe, toľko nespokojnosti,“ priznala Helena Vondráčková. Moderátor a raper sa jej vzápätí spýtal, či si myslí, že je to horšie ako v 80. alebo 90. rokoch minulého storočia. Hudobná ikona sa vyjadrila jasne.

„Vtedy tá doba nebola zahltená toľkými informáciami akéhokoľvek druhu. Myslím si, že ľudia by v sebe asi mali hľadať pokoj a prestať jednoducho používať tieto emotívne vlastnosti, inak bude vojna. Zapnite televíziu a to sú neustále, ale všade bitky, strieľania,“ poznamenala Helena, ktorá vyslovila riešenie.

Ľudia to majú vo svojich rukách a je na každom, čo bude prijímať a ako bude na dané informácie reagovať. „To by malo byť poučenie pre všetkých múdrych normálnych ľudí, aby po prvé vypli správy, a po druhé si uvedomili, že toto nie je život. To je proste všeobecný chaos,“ dodala a zároveň pomenovala, čo sa vlastne deje.

