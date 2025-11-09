Hrali za drobné. Toto sú známe celebrity, ktoré dostali za svoje ikonické úlohy smiešne honoráre

Herectvo nie je vôbec ľahké povolanie. Vyžaduje si veľa úsilia, práce na sebe a koľkokrát aj mnoho bezsenných nocí. Obzvlášť vtedy, ak ide o začínajúceho umelca, ktorý sa snaží presadiť a stať sa úspešným a slávnym. Preto sa chopí každej príležitosti a berie herecké roly, ktoré nie sú až tak dobre platené.
Zatiaľ čo veľké hviezdy si môžu vyžiadať obrovské honoráre, keď dosiahnu určitú úroveň slávy, platy za niektoré z ich skorších úloh vrhajú svetlo na to, aké ťažké môže byť toto odvetvie. Každá známa osobnosť by potvrdila, že začiatky v umeleckom priemysle nie sú jednoduché. Ktorí slávni herci dostávali za svoje úlohy na začiatku kariéry nízke platy podľa Buzzfeed?
Christian Bale – Americké psycho
Pokiaľ ide o Christianovu ikonickú úlohu Patricka Batemana, herec si spomenul na príbeh, ktorý mu otvoril oči: „Pamätám si, ako som raz sedel v prívese s maskérom a maskéri sa mi smiali, pretože som dostával menej peňazí ako ktorýkoľvek z nich.“ V tom čase sa Christian delil o svoj dom so sestrou a otcom a zúfalo potreboval nejaké peniaze.
Úloha v Americkom psycho mu mala pomôcť, no ako prezradil, ponúkli mu najnižší možný plat: „Zaplatili mi absolútne minimum.“ Bolo to hlavne preto, že Christian veľmi túžil po tejto úlohe, ale filmové štúdio nebolo nadšené z jeho obsadenia. Nakoniec to skončilo nečakane a film sa stal slávnym.
