Hrali za drobné. Toto sú známe celebrity, ktoré dostali za svoje ikonické úlohy smiešne honoráre

Foto: Profimedia, SITA

Jana Petrejová
Každý nejako začínal.

Herectvo nie je vôbec ľahké povolanie. Vyžaduje si veľa úsilia, práce na sebe a koľkokrát aj mnoho bezsenných nocí. Obzvlášť vtedy, ak ide o začínajúceho umelca, ktorý sa snaží presadiť a stať sa úspešným a slávnym. Preto sa chopí každej príležitosti a berie herecké roly, ktoré nie sú až tak dobre platené. 

Zatiaľ čo veľké hviezdy si môžu vyžiadať obrovské honoráre, keď dosiahnu určitú úroveň slávy, platy za niektoré z ich skorších úloh vrhajú svetlo na to, aké ťažké môže byť toto odvetvie. Každá známa osobnosť by potvrdila, že začiatky v umeleckom priemysle nie sú jednoduché. Ktorí slávni herci dostávali za svoje úlohy na začiatku kariéry nízke platy podľa Buzzfeed?

Christian Bale – Americké psycho

Pokiaľ ide o Christianovu ikonickú úlohu Patricka Batemana, herec si spomenul na príbeh, ktorý mu otvoril oči: „Pamätám si, ako som raz sedel v prívese s maskérom a maskéri sa mi smiali, pretože som dostával menej peňazí ako ktorýkoľvek z nich.“ V tom čase sa Christian delil o svoj dom so sestrou a otcom a zúfalo potreboval nejaké peniaze.

Foto: MovieStillsDB

Úloha v Americkom psycho mu mala pomôcť, no ako prezradil, ponúkli mu najnižší možný plat: „Zaplatili mi absolútne minimum.“ Bolo to hlavne preto, že Christian veľmi túžil po tejto úlohe, ale filmové štúdio nebolo nadšené z jeho obsadenia. Nakoniec to skončilo nečakane a film sa stal slávnym.

Brad Pitt – Thelma a Louise

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac