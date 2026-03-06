Katka Koščová otvorene prehovorila o krutej realite umelcov: Niektorí rušia koncerty, predalo sa málo lístkov

Foto: Instagram (katarina.koscova)

Frederika Lyžičiar
Upozornila na problém, ktorý dnes trápi mnohých umelcov.

Kultúra prechádza náročným obdobím a mnohí umelci čoraz častejšie hovoria o probléme, ktorý ešte donedávna nebol taký citeľný – slabší predaj lístkov. Pre niektorých to znamená rušenie koncertov či predstavení, pre iných obavy z toho, čo prinesú najbližšie mesiace.

Na Instagrame sa k tejto téme vyjadrila speváčka a bývalá superstaristka Katarína Koščová, ktorá otvorene prehovorila o realite života umelcov. V príspevku sa zamýšľala nad tým, ako veľmi závisí existencia mnohých hudobníkov či divadelníkov práve od podpory publika. Taktiež v ňom aj pripomenula, že kultúra nie je len forma zábavy, ale aj priestor, kde sa ľudia stretávajú, prežívajú emócie a nachádzajú spojenie sami so sebou aj s ostatnými.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarína Koščová (@katarina.koscova)

Realita koncertov: Rozhodujú predané lístky

Speváčka priznala, že ju zasiahla správa o tom, že niektorí jej kolegovia museli rušiť plánované koncerty. „Dnes som zachytila, že moji kolegovia, ktorých mám rada, rušia koncerty… Nie sú prví a zrejme ani poslední. Predalo sa málo lístkov. Nevedia, čo bude,“ napísala speváčka na sociálnej sieti.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarína Koščová (@katarina.koscova)


Predaj vstupeniek je pritom pre mnohých umelcov kľúčovým zdrojom príjmu, od ktorého závisí, či sa koncerty alebo predstavenia vôbec uskutočnia. Koščová zároveň pripomenula, že ona sama má veľké šťastie – posledné roky boli pre ňu a jej tím mimoriadne úspešné. „Ja milujem spievať a máme za sebou tri najplnšie roky za tých 20 rokov kočovania našou krajinou,“ priznala.

Ako dodala, fungovanie ich koncertov stojí najmä na podpore publika a predaji vstupeniek. „Naozaj žijeme z predaja lístkov, máme minimum súkromných akcií a som hrdá a nesmierne vďačná, že sa vieme živiť tým, čo tak veľmi ľúbime,“ zdôraznila.

Za úspechom sú roky práce

