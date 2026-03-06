Katka Koščová otvorene prehovorila o krutej realite umelcov: Niektorí rušia koncerty, predalo sa málo lístkov

Kultúra prechádza náročným obdobím a mnohí umelci čoraz častejšie hovoria o probléme, ktorý ešte donedávna nebol taký citeľný – slabší predaj lístkov. Pre niektorých to znamená rušenie koncertov či predstavení, pre iných obavy z toho, čo prinesú najbližšie mesiace.
Na Instagrame sa k tejto téme vyjadrila speváčka a bývalá superstaristka Katarína Koščová, ktorá otvorene prehovorila o realite života umelcov. V príspevku sa zamýšľala nad tým, ako veľmi závisí existencia mnohých hudobníkov či divadelníkov práve od podpory publika. Taktiež v ňom aj pripomenula, že kultúra nie je len forma zábavy, ale aj priestor, kde sa ľudia stretávajú, prežívajú emócie a nachádzajú spojenie sami so sebou aj s ostatnými.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Realita koncertov: Rozhodujú predané lístky
Speváčka priznala, že ju zasiahla správa o tom, že niektorí jej kolegovia museli rušiť plánované koncerty. „Dnes som zachytila, že moji kolegovia, ktorých mám rada, rušia koncerty… Nie sú prví a zrejme ani poslední. Predalo sa málo lístkov. Nevedia, čo bude,“ napísala speváčka na sociálnej sieti.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Predaj vstupeniek je pritom pre mnohých umelcov kľúčovým zdrojom príjmu, od ktorého závisí, či sa koncerty alebo predstavenia vôbec uskutočnia. Koščová zároveň pripomenula, že ona sama má veľké šťastie – posledné roky boli pre ňu a jej tím mimoriadne úspešné. „Ja milujem spievať a máme za sebou tri najplnšie roky za tých 20 rokov kočovania našou krajinou,“ priznala.
Ako dodala, fungovanie ich koncertov stojí najmä na podpore publika a predaji vstupeniek. „Naozaj žijeme z predaja lístkov, máme minimum súkromných akcií a som hrdá a nesmierne vďačná, že sa vieme živiť tým, čo tak veľmi ľúbime,“ zdôraznila.
Nahlásiť chybu v článku