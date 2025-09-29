Ľudí šokuje raperova reakcia. Rytmusova odpoveď na to, ktoré tetovania na svojom tele ľutuje, mnohých odrovná

Z dna na vrchol. Slovenský rapový spevák vie, čo je to drina. A hoci to mal kedysi ťažké a jeho minulosť nebola prechádzka ružovou záhradou, dnes si užíva odmenu a zbiera zaslúžené plody svojej práce. Je to jeden z najznámejších umelcov na hudobnej rapovej scéne, ktorý má zdravú rodinu.
Málokto si vie predstaviť Patrika „Rytmusa“ Vrbovského bez jednej veci. Okrem toho, že mikrofón jednoducho patrí k nemu, to isté sa týka aj tetovaní, ktorých má na svojom tele celkom dosť. A hoci sa zdá, že je s nimi stotožnený, pravda je trošku iná. S odstupom času sa na to známy raper pozerá inak a na otázku od jedného fanúšika, ktorý sa ho pýtal, ktoré tetovania na svojom tele ľutuje a ktoré zase obľubuje, mal stručnú a jasnú odpoveď.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ako dnes vidí tetovania?
Nejedného priaznivca Rytmusova reakcia zaskočí. „Všetky ľutujem,“ priznal na Instagrame a odpovedal tým na spomínanú otázku od zvedavého fanúšika. „Môjmu synovi radím, že ak si chce dať niekedy „kérky“, tak také, čo zmiznú,“ pokračoval a venoval tým odkaz Sanelovi, ktorý by tetovania mohol neskôr oľutovať.
Raper je známy tým, že si nedáva servítku pred ústa. Povie, čo si myslí bez ohľadu na to, ako by na to mohli zareagovať ostatní. „Kérka je pocitová pi**vina, ktorá je záležitosťou mladých ľudí, ktorí si naháňajú pozornosť, aby dobre vyzerali na fotkách alebo sa niekam zaradili,“ vyslovil svoj názor na sociálnej sieti.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Od Sanela prešiel priamo k fanúšikovi, ktorého zaujímala odpoveď a aj jemu niečo odkázal. „Ver mi, že ak dosiahneš nejaký vek, postavenie a mentálne sa posunieš, tak mi ver, že by si si „kérku“ už nedal,“ poznamenal Rytmus, ktorý následne uviedol na pravú mieru, ako to celé s tetovaniami myslí. „Zdôrazňujem, že to neodsudzujem, akurát som na to zmenil pohľad,“ dodal na záver manžel Jasminy Alagič.
Nahlásiť chybu v článku