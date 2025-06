Ľudí prekvapila zatvorená predajňa, prevádzku ukončila potichu. Majiteľ známeho športového obchodu skrachoval

Podnikanie v e-commerce sektore je v súčasnosti veľkou výzvou aj pre mnohých väčších či regionálnych obchodníkov. Firma Adam sport patrí v našich končinách medzi známych hráčov a jej tržby sa v posledných rokoch stabilne držali na úrovni 2 – 3 miliónov eur. Ako sa zdá, jedna veľká kapitola tejto značky sa skončila.

Adam sport sa vo svojej činnosti zaoberá predovšetkým predajom športového oblečenia a obuvi, ale tiež rôzneho vybavenia určeného na skialp či outdoorové aktivity. Okrem e-shopu, ktorý si získal priazeň mnohých zákazníkov vďaka širokému výberu sortimentu, prevádzkoval podnikateľ Patrik Lupták od roku 2010 aj kamennú predajňu v Ružomberku.

Tá sa medzi obyvateľmi mesta, ale tiež blízkeho okolia, tešila popularite. O to väčšie prekvapenie bolo, keď potichu svoje brány zatvorila. Firma následne komunikovala jej presun do Žiliny, no nebolo jasné, čo za týmto krokom stojí. Viacerí komentujúci pod príspevkom na Facebooku písali, že sťahovaniu nerozumejú a niektorí boli sklamaní z toho, že ich pri návšteve v Ružomberku čakali iba prázdne priestory. Dnes už je jasné, prečo sa presun realizoval, informuje o tom portál Forbes.

Pôvodná Luptákova firma Adam sport s. r. o. totiž skrachovala, pričom návrh na konkurz podal z dôvodu platobnej neschopnosti sám majiteľ. Konkurzné konanie následne začal žilinský súd ešte počas minulého týždňa.

Pokles po covide

Pri pohľade na hospodárske výsledky je zrejmé, že najlepšie obdobie mala firma počas pandémie covidu. Kamenná predajňa síce musela byť počas prísnych lockdownov zatvorená, no tržby potiahol známy e-shop. Ľudia sa počas korona krízy utiekali do prírody a masívnejšie využívali outdoorove aktivity, čo rozhodne pomohlo aj Adam sportu. Tržby v rokoch 2021 a 2022 presiahli tri milióny eur so ziskom 77-tisíc, respektíve 353-tisíc eur.

Podobne, ako v segmente predajcov bicyklov, aj tu nastal po pandémii útlm a v roku 2023 už firma vykázala stratu 113-tisíc eur. Okrem toho, eseročku bezpochyby zaťažil tiež rok 2020, kedy zaznamenala stratu presahujúcu 320-tisíc eur. Negatívny trend pravdepodobne pokračoval aj vlani, pričom na podnikateľov vplývala okrem zvýšených nákladov aj silná konkurencia. Adam sport s. r. o. v súčasnosti dlhuje Finančnej správe SR okolo 13-tisíc eur, ďalších viac ako 7-tisíc eur dlhuje aj poisťovniam.

Pre priaznivcov tejto značky však prišli pozitívne správy, nakoľko biznis ružomberského podnikateľa žije ďalej. Prevzala ho spoločnosť IMI Trade, ktorá pokračuje pod rovnakým názvom a dokonca tiež s kamennou predajňou – tá sa, ako sme už uviedli, presťahovala do Žiliny. Funkčný ostal aj e-shop.