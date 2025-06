Nakupujú v nich najbohatší Bratislavčania, ale tiež Spišiaci. Toto sú najväčšie nákupné centrá na Slovensku

Nákup v preferovaných obchodoch, návšteva obľúbených gastropodnikov a kaviarní, respektíve forma trávenia voľného času. Nákupné centrá na Slovensku dnes už spájajú viaceré aktivity, ktoré do nich denne lákajú stovky, ba až tisíce návštevníkov. My sme sa pozreli na tie najväčšie z nich.

Rebríčky najväčších domácich shoppingov sa v čase, pochopiteľne, zvyknú meniť. Komplexy prechádzajú modernizáciami či rozšíreniami, ktoré sú nevyhnutné v tvrdom konkurenčnom boji a odrážajú tiež potreby miestnych spotrebiteľov. Tí si často vyžadujú nové obchody či gastroprevádzky, za ktorými sú ochotní pravidelne cestovať.

Zrejme nebude prekvapením, že najrozsiahlejšie nákupné areály sa koncentrujú na území nášho hlavného mesta. Práve bratislavské obchodné centrá si v uplynulých rokoch striedali prvenstvá a prešli výraznou transformáciou. Kým dlhé roky si pozíciu bratislavského, ale aj slovenského lídra držal Avion Shopping Park, v posledných dvoch rokoch si jeho miesto vymenili hneď dvaja konkurenti.

Mimobratislavské prekvapenie

V rebríčku desiatich najväčších nákupných centier na Slovensku je až osem zástupcov z hlavného mesta. Otvárajú ho komplexy Danubia a Central, ktorých rozloha sa pohybuje na úrovni okolo 36-tisíc metrov štvorcových.

O približne 4-tisíc metrov štvorcových plochy naviac ponúka bratislavské VIVO!, ktoré v blízkej dobe čakajú výrazné zmeny. Ako sme vás ešte vo februári informovali, obchodný komplex sa dostal do vlastníctva skupiny Wood & Company. Ide o spoločnosť, ktorá vlastní desiatky nákupných centier vrátane bratislavského Auparku. Kedysi populárny Polus tak čaká ďalší rebranding, vylúčené nie je ani rozširovanie.

Azda najväčším prekvapením v rebríčku pre mnohých bude spišskonovoveské centrum OC Madaras. To sa rozprestiera na ploche viac ako 40-tisíc metrov štvorcových a hrdí sa titulom najväčšieho obchodného komplexu na Spiši (a siedmeho najväčšieho na Slovensku, pozn. red.). Od otvorenia v roku 2009, keď obsadilo veľké zrenovované bývalé priemyselné priestory, prešlo viacerými rozšíreniami – naposledy k nemu pribudol retail park s rozlohou 3 000 metrov štvorcových.

Aj šieste miesto ide mimo hlavného mesta. Obsadila ho košická Optima, ktorá zákazníkom ponúka bezmála 54-tisíc štvorcových metrov nákupnej plochy a na návštevníkov tu čaká zhruba 150 obchodov. V rámci východoslovenskej metropoly je jeho hlavnou konkurenciou OC Galéria spolu s Auparkom, ktorý rozlohou iba tesne zaostáva za najlepšou desiatkou.

Bratislavská elita

TOP 5 otvára bratislavské Bory Mall, ktoré sa nachádza v rovnomennej rozvíjajúcej sa štvrti. Koniec koncov, aj samotné nákupné centrum by sa malo v dohľadnej dobe dočkať ďalšieho rozšírenia. V súčasnosti ponúka zákazníkom cez 54-tisíc metrov štvorcových plochy so zastúpením zvučných značiek z maloobchodnej, ale aj gastroscény.

Na štvrtom mieste sa nachádza niekdajší dlhoročný líder rebríčkov Avion Shopping Park. Ten síce na svojom oficiálnom webe udáva, že celková prenajímateľná plocha presahuje 100-tisíc metrov štvorcových, no ráta do toho aj švédskeho nábytkára Ikea. Bez tejto značky sa plocha stenčí na zhruba 65-tisíc metrov štvorcových, lokálnu pozíciu Avionu to však nijako neovplyvňuje.

Do najväčšej trojice počas vlaňajšej jesene pribudol bratislavský Aupark. Ten dovtedy ponúkal okolo 58-tisíc metrov štvorcových plochy, no po dokončení modernej prístavby s výrazným prvkom zelenej fasády, sa rozrástol o ďalších 10-tisíc štvorcových metrov. Aupark sám seba pasuje do roly prémiového nákupného centra a majitelia v minulosti deklarovali, že v rámci hlavného mesta majú ich zákazníci najvyššie príjmy.

„V porovnaní s ostatnými hráčmi má priemerný návštevník Auparku o 30 % vyššie príjmy. V kombinácii s dodatočnými službami či prítomnosťou Sadu Janka Kráľa sa tak posilní „destinačný“ charakter nákupného centra, kam sa chodí za nákupmi, aj za trávením voľného času,“ uviedli v minulosti.

Druhým najväčším nákupným centrom je dielo developerskej skupiny HB Reavis. Nivy Centrum, doplnené o veľkú autobusovú stanicu a zrejme najlepší shopping food court v meste, ponúkajú návštevníkom zhruba 70-tisíc metrov štvorcových plochy. Na istý čas to stačilo aj na prvé miesto, to si však zakrátko vzal konkurent na nábreží Dunaja.

Pochopiteľne, ide o nákupné centrum Eurovea, ktoré je dobre známe aj mimobratislavským obyvateľom. Komplex lokalizovaný na príjemnej dunajskej promenáde prešiel ešte v roku 2023 veľkou zmenou, keď k pôvodnej budove pridal veľkú prístavbu. Po nej sa môže pýšiť nákupnou plochou viac ako 83-tisíc metrov štvorcových a tiež exkluzívnymi prevádzkami, ako napríklad Primark.