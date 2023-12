Netflix príde už o pár hodín s veľkou peckou: Jeho seriálový hit sa vracia, uvidíme novinku o obľúbenom Berlinovi

Sú tu nejakí fanúšikovia seriálového hitu La casa de papel? Ak áno, máme pre vás skvelé správy. Už od zajtra si môžete užiť poriadnu jazdu v podobe novinky z jeho sveta, ktorej hlavným aktérom nebude nik iný, než milovaný Berlin.

Ešte si spomínate na ošiaľ, ktorý vyvolal tento seriál po tom, ako sa dostal na streamovaciu službu Netflix? Práve na jej obrazovkách si budete môcť vychutnať aj novinku Berlin, ktorá sa odohráva roky pred udalosťami, ktoré už veľmi dobre poznáme.

Ruku na srdce — ktorá bola vaša obľúbená postava zo seriálu La casa de papel, a prečo práve svojrázny Berlin? To, aký smutný bol jeho osud, nebudeme rozoberať. No aj kvôli tomu je skvelou správou, že budeme môcť načrieť do jeho života, ktorý tu už bol mierne načrtnutý.

Obľúbený Berlin je späť!

Šesťdielny seriál Berlin ukazuje túto postavu v minulých časoch, kedy plánoval šialene veľkú lúpež. V tom období ho totiž zaujímali len sex a peniaze, v tomto prípade konkrétne šperky v hodnote 44 miliónov, uvádza oficiálny text distribútora. A vy už asi veľmi dobre tušíte, čo nás čaká.

Vracia sa aj obľúbený Pedro Alonso, bez ktorého by to, samozrejme, nebolo ono. Takisto si na režisérsku stoličku opäť zasadol Álex Pina. A ľudia sú nadšení. V komentároch pod oficiálnym trailerom sa mnohí zdôverili so svojimi očakávaniami, ktoré máme aj my privysoké.

„Dúfam, že uvidíme aj Profesora a Palerma,“ napísal jeden z fanúšikov. Viacerí sa zhodli na tom, že novinky sa už nemôžu dočkať. „Po skvelom a smutnom konci La casa de papel ma toto potešilo,“ zdôveril sa niekto ďalší.

Ľudia z neho už teraz šalejú. Budú sklamaní?

Mohli by sme spomenúť aj ďalšie reakcie fanúšikov, no písali by sme to isté. V podstate tisíce ľudí sa zhodlo na tom, že tento nový seriál veľmi túži vidieť. Preto pevne dúfame, že nesklame, pretože by to malo na svedomí veľa smútku.

Netflix už avizoval, že sa môžeme tešiť aj na poriadnu dávku humoru a už podľa traileru je zrejmé, že okrem Berlina uvidíme aj ďalšie známe tváre. Seriál má svoju premiéru 29. decembra.