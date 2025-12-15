Ľuboš Kostelný prehodnotil priority. Prezradil dôvod, prečo ho na obrazovkách menej vidieť

Herec Ľuboš Kostelný patrí k výrazným osobnostiam slovenskej televíznej a divadelnej scény, no v posledných rokoch ho diváci na obrazovkách vídajú menej.
Ako povedal denníku Nový čas, dôvodom nie je ústup do úzadia, ale vedomé rozhodnutie zvoliť si rovnováhu medzi prácou a životom. Charizmatický herec sa do povedomia verejnosti najvýraznejšie zapísal ako nadpráporčík František Boborovský v kultovom sitkome Profesionáli, zarezonoval aj v seriáli Šťastná rybka. Napriek tomu, že je jeho meno s televíznymi projektmi pevne späté, dnes si oveľa starostlivejšie vyberá, čomu venuje svoj čas a energiu.
Menej projektov, viac rovnováhy
Herec otvorene hovorí, že odmietanie pracovných ponúk uňho nie je prejavom nezáujmu, ale vedomého rozhodnutia. „Nechcem robiť päť vecí naraz. To neprospieva ničomu,“ vysvetlil Kostelný. Práve preťaženie a nedostatok času na súkromný život ho v minulosti priviedli k tomu, že sa rozhodol spomaliť a sústrediť sa len na projekty, ktoré mu dávajú zmysel.
Aj keď sa môže zdať, že filmovej a seriálovej tvorby sa postupne vzdal, v skutočnosti to tak celkom nie je. „Točím Nemocnicu, takže všetko s mierou. Samozrejme, neodmietol by som, keby prišlo niečo ďalšie…“ priznal herec. V súčasnosti však veľkú časť jeho profesionálneho života vypĺňa divadlo, kde sa venuje skúšaniu inscenácie Galileo Galilei od Bertolta Brechta.
