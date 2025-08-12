Los Emil je už na Slovensku: V Česku jeho putovanie sleduje celý národ, na video ho zachytili v tomto meste

Los Emil, ktorý si získal srdcia ľudí naprieč Českou republikou, má za sebou ďalšie dobrodružstvo. Po stovkách kilometrov, ktoré prešiel, dorazil až na Slovensko, konkrétne do Skalice. O jeho krokoch informujú médiá, fotografi a nadšenci na sociálnych sieťach.
Podľa Denníka N sa Emil na území Česka objavil pravdepodobne v júli a do krajiny zrejme prišiel z Poľska. Odhaduje sa, že počas svojho putovania prešiel približne 180 kilometrov.
Stretnúť losa u nás je rarita
Hoci je v Poľsku možné vidieť losy pomerne často, na Slovensku a v Česku ide o vzácnosť. Migrovať totiž dokážu len s ťažkosťami a väčšinou sa k nám zatúlajú len mladé samce hľadajúce nový revír a partnerku. Kedysi tieto majestátne zvieratá žili aj na našom území, no človek ich vyhubil.
Emil sa prispôsobil životu medzi ľuďmi
Losy sú vo všeobecnosti plaché, žijú samotársky a najaktívnejšie sú pri úsvite a za súmraku. Emil je však výnimkou. Ochranári predpokladajú, že jeho menej plaché správanie súvisí s tým, že prechádza husto obývaným územím a musel sa naučiť prispôsobiť.
Agentúra ochrany prírody zároveň upozorňuje, aby sa ľudia k Emilovi nepribližovali. „Ide o divožijúce zviera, ktoré sa môže splašiť a ohroziť seba aj človeka,“ pripomínajú odborníci.
