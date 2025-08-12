Los Emil je už na Slovensku: V Česku jeho putovanie sleduje celý národ, na video ho zachytili v tomto meste

Foto: Facebook/Krivé Kúty Skalica

Nina Malovcová
Los Emil sa stal letnou senzáciou, z Čiech sa zatúlal až do Skalice

Los Emil, ktorý si získal srdcia ľudí naprieč Českou republikou, má za sebou ďalšie dobrodružstvo. Po stovkách kilometrov, ktoré prešiel, dorazil až na Slovensko, konkrétne do Skalice. O jeho krokoch informujú médiá, fotografi a nadšenci na sociálnych sieťach.

Podľa Denníka N sa Emil na území Česka objavil pravdepodobne v júli a do krajiny zrejme prišiel z Poľska. Odhaduje sa, že počas svojho putovania prešiel približne 180 kilometrov.

Stretnúť losa u nás je rarita

Hoci je v Poľsku možné vidieť losy pomerne často, na Slovensku a v Česku ide o vzácnosť. Migrovať totiž dokážu len s ťažkosťami a väčšinou sa k nám zatúlajú len mladé samce hľadajúce nový revír a partnerku. Kedysi tieto majestátne zvieratá žili aj na našom území, no človek ich vyhubil.

Emil sa prispôsobil životu medzi ľuďmi

Losy sú vo všeobecnosti plaché, žijú samotársky a najaktívnejšie sú pri úsvite a za súmraku. Emil je však výnimkou. Ochranári predpokladajú, že jeho menej plaché správanie súvisí s tým, že prechádza husto obývaným územím a musel sa naučiť prispôsobiť.

Agentúra ochrany prírody zároveň upozorňuje, aby sa ľudia k Emilovi nepribližovali. „Ide o divožijúce zviera, ktoré sa môže splašiť a ohroziť seba aj človeka,“ pripomínajú odborníci.

