Lietadlo Ursuly von der Leyenovej malo problémy, nemohlo klasicky pristáť: Rusko malo narušiť GPS signál, použiť museli mapy

Ilustračná foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Podľa zdrojov aktuálne pracujú z verziou, že za rušením signálu stálo Rusko.

Rusko v nedeľu vyradilo z prevádzky GPS navigačné služby na bulharskom letisku v meste Plovdiv, pre denník Financial Times to uviedli v pondelok traja nemenovaní predstavitelia. V tom čase tam plánovala pristáť predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Jej lietadlo preto muselo pristáť s použitím klasických papierových máp, informuje TASR.

„Celá oblasť letiska zostala bez GPS signálu,“ uviedol jeden zo zdrojov. Po hodine krúženia nad letiskom sa pilot lietadla predsedníčky EK rozhodol pristáť manuálne s použitím analógových máp. Podľa zdrojov aktuálne pracujú z verziou, že za rušením signálu stálo Rusko.

Čoraz viac incidentov

Von der Leyenová sa v rámci turné po východných krajinách EÚ v Bulharsku stretla s premiérom Rosenom Željazkov a navštívila továreň na výrobu munície. Odletela rovnakým lietadlom a k žiadnym incidentom už nedošlo. FT pripomína, že rušenie GPS signálu často využívajú armády a spravodajské služby na ochranu citlivých lokalít. Rusko však v uplynulom období tento nástroj používa aj na narúšanie civilného života.

K podobným incidentom dochádza najmä v Baltskom mori a východoeurópskych štátoch v blízkosti Ruska. Okrem lietadiel sú terčom lode a civilisti používajúci bežné navigačné služby. Vlády niektorých štátov EÚ už varovali, že rušenie signálov zo strany Ruska môže spôsobiť leteckú katastrofu.

