Katastrofa obrovských rozmerov: Po zemetrasení zomrelo viac ako 800 ľudí, pod troskami sú ďalší. Afganistan je na kolenách

Počet obetí silného zemetrasenia, ktoré zasiahlo východný Afganistan, presiahol 800 mŕtvych, uviedol v pondelok hovorca vládnuceho hnutia Taliban. Väčšinu evidujú v odľahlej provincii Kúnar.
Hovorca Zabihulláh Mudžahíd na tlačovej konferencii v Kábule informoval, že v provincii Kúnar zomrelo približne 800 ľudí a ďalších 2 500 utrpelo zranenia. V provincii Nangarhár zahynulo najmenej 12 ľudí a 255 utrpelo zranenia.
OSN a Taliban spustili záchranné akcie
Taliban a Organizácia Spojených národov (OSN) zmobilizovali záchranné úsilie v ťažko postihnutých oblastiach. „OSN v Afganistane je hlboko zarmútená ničivým zemetrasením, ktoré zasiahlo východný región a vyžiadalo si stovky životov,“ uviedla OSN na platforme X s tým, že záchranné tímy sú na mieste a „poskytujú núdzovú pomoc a podporu na záchranu životov“.
JUST IN: 🚨🇦🇫 Massive Earthquake HIT Afganistan, more than 622 dead.#Afganistan #AfghanistanEarthquake pic.twitter.com/xgdgbzkxtY
— Global South News (@globalsouthinfo) September 1, 2025
Epicentrum zemetrasenia, ktoré vychádzalo z relatívne malej hĺbky ôsmich kilometrov, sa nachádzalo 27 kilometrov od mesta Džalálábád v provincii Nangarhár, uviedla Geologická služba Spojených štátov (USGS).
