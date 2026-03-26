Celá Európa nám môže závidieť: V malej obci máme hotový poklad. Toto je druhý najkrajší strom kontinentu

Obec Žiar, nad ktorou sa nachádza víťazná jabloň. Foto: obecziar.sk

Roland Brožkovič
SITA
Milovníci stromov z celej Európy prispeli do súťaže viac ako 190-tisíc hlasmi.

Výsledky súťaže Európsky strom roka 2026 boli vyhlásené v utorok v Bruseli na pôde Európskeho parlamentu. Slovensko reprezentovala 150-ročná jabloň z obce Žiar na Liptove a umiestnila sa na druhom mieste. Strom, rastúci na kopci Diel vo výške 860 metrov nad morom, zaujal nielen svojím vekom a krásou, ale aj silným príbehom.

„Chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí našu jabloň podporili. Vaše hlasy nie sú len čísla – sú dôkazom, že ľuďom stále záleží na prírode, našom dedičstve aj príbehoch, ktoré sú v krajine zakorenené. Dnes je ochrana takýchto stromov dôležitejšia než kedykoľvek predtým – a často je to práve na ľuďoch, komunitách a iniciatívach, aby ju prevzali do vlastných rúk. Zároveň je pre nás dôležité, že aj cez túto súťaž zostáva Slovensko pevne prepojené s Európou – cez spoločné hodnoty a spoluprácu,“ uviedol riaditeľ Nadácie Ekopolis Peter Medveď.

Nejasný pôvod

Pôvod stromu je zahalený rúškom tajomstva. Jabloň možno vyrástla z jadierka, možno ho tam priniesol vták, ako neúmyselný dar z diaľky.

Na prvom mieste v súťaži Európsky strom roka sa umiestnil dub z Laukiai v Litve, druhá priečka patrí slovenskej jabloni a tretia brestu zo Szydlowiec v Poľsku. Jabloň z Dielu reprezentovala Slovensko po víťazstve v národnej ankete Strom roka 2025, ktorú už 24 rokov organizuje Nadácia Ekopolis. Európske kolo súťaže každoročne spája tisíce ľudí naprieč kontinentom a upozorňuje na výnimočné stromy ako symboly prírodného aj kultúrneho dedičstva.

Druhý najkrajší strom Európy. Foto: Nadácia Ekopolis

Milovníci stromov z celej Európy prispeli do súťaže viac ako 190-tisíc hlasmi. Ocenenie v mene Nadácie Ekopolis prevzal v Bruseli veľvyslanec Juraj Nociar. Súťaž Európsky strom roka vznikla v roku 2011 ako pokračovanie národných ankiet. Jej cieľom nie je hľadať najkrajší strom iba v zmysle estetiky, ale upozorniť na tie, ktoré majú silný príbeh a význam pre miestne komunity.

Organizuje ju Environmental Partnership Association (EPA) v spolupráci s partnermi v jednotlivých krajinách. Na Slovensku anketu Strom roka dlhodobo zastrešuje Nadácia Ekopolis. Za viac než dve desaťročia pomohla zviditeľniť desiatky výnimočných stromov – starých, ohrozených či symbolických – a prispela k ich ochrane aj väčšiemu záujmu verejnosti o krajinu, v ktorej žijeme.

Od 1. apríla do 30. apríla bude opäť otvorená nominácia do ankety Strom roka 2026. Do súťaže môže verejnosť prihlásiť strom prostredníctvom online formulára, ktorý bude dostupný prostredníctvom stránky Nadácie Ekopolis. K nominácii je potrebná fotografia, základné údaje o strome (druh, lokalita, približný vek, výška a obvod kmeňa) a najmä jeho príbeh. Odborná porota následne vyberie 10 – 12 finalistov, ktorí postúpia do verejného hlasovania. Hlasovanie sa uskutoční od 1. júla do 30. septembra. Víťaz bude reprezentovať Slovensko v európskej súťaži v roku 2027.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac