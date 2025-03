Let sa zmenil na nočnú moru: Motor Boeingu zachvátili veľké plamene, zúfalí ľudia stáli na krídle

Obrovský oblak dymu, horiaci motor a dramatická evakuácia – takto vyzeral štvrtkový večer na letisku v Denveri, kde muselo lietadlo spoločnosti American Airlines neplánovane pristáť. Hoci situácia vyzerala hrozivo, všetkých 172 cestujúcich a šesť členov posádky sa podarilo bezpečne evakuovať.

Ako informoval aj portál TA3, Boeing 737-800 smeroval z mesta Colorado Springs do Dallasu, no počas letu posádka zaznamenala podozrivé vibrácie motora. Kapitán sa preto rozhodol pre núdzové pristátie v Denveri. Lietadlo bezpečne dosadlo na ranvej, no dráma tým ani zďaleka neskončila. Krátko po príjazde k letiskovému terminálu totiž jeden z motorov zachvátili plamene.

Sociálne siete okamžite zaplavili videá, na ktorých bolo vidieť dym, ktorý sa valil z lietadla, evakuovaných cestujúcich na krídle stroja a plamene šľahajúce z poškodeného motora. Našťastie, všetkým pasažierom sa podarilo opustiť lietadlo pomocou núdzových šmykľaviek a nikto neutrpel zranenia. Požiar sa navyše podarilo rýchlo uhasiť a letisko v Denveri pokračovalo v bežnej prevádzke.

Federálny úrad pre letectvo (FAA) potvrdil, že incident bude dôkladne vyšetrovať. Podľa vyjadrenia American Airlines sa problém s motorom objavil až po príjazde k bráne, no čo presne požiar spôsobilo, zatiaľ nie je jasné. Našťastie, vďaka rýchlej reakcii posádky a zásahu hasičov sa nikto nezranil a cestujúci mohli pokračovať vo svojej ceste.

🔥 #AmericanAirlines Flight 1006, a Boeing 737-800 traveling from Colorado Springs to Dallas, was diverted to Denver.

The aircraft caught fire at #Denver International Airport, passengers were seen standing on the wing of the aircraft before walking out of the smoke.

A bad time… pic.twitter.com/YZdd8QrlLV

— Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) March 14, 2025