Putin so všetkými manipuluje a nakoniec prímerie odmietne, tvrdí Zelenskyj. Toto sa vraj bojí povedať Trumpovi

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok odsúdil nejednoznačné vyjadrenia šéfa Kremľa Vladimira Putina na navrhované prímerie vo vojne na Ukrajine a označil ich za „značne manipulatívne“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Všetci sme už teraz počuli z Ruska Putinove veľmi predvídateľné, manipulatívne slová v reakcii na myšlienku prímeria,“ povedal Zelenskyj vo večernom príhovore. Podľa ukrajinského prezidenta sa Putin pripravuje odmietnuť návrh na prímerie, no „bojí sa povedať (americkému) prezidentovi (Donaldovi) Trumpovi, že chce pokračovať v tejto vojne, že chce zabíjať Ukrajincov“, píše agentúra Reuters.

Zelenskyj prímerie podporuje

Rusko si kladie podmienky k prímeriu s cieľom oddialiť ho alebo dosiahnuť, aby sa vôbec neuzavrelo, uviedol Zelenskyj. Zároveň oznámil, že Washington vyjadril záujem o vykonávanie prípadného dohľadu nad dodržiavaní prímeria.

Ruský prezident vo štvrtok povedal, že Moskva súhlasí s návrhmi Spojených štátov na prímerie na Ukrajine, ale prípadná dohoda by sa musela zaoberať základnými príčinami konfliktu. Zdôraznil, že existujú otázky, o ktorých musia Rusi hovoriť s Američanmi a možno so samotným Trumpom, ktorému by mohol zatelefonovať. „Podporujeme myšlienku ukončenia tohto konfliktu mierovými prostriedkami,“ dodal Putin.

Trump vo štvrtok naopak označil vyjadrenia za „veľmi sľubné“, i keď ešte „nie úplné“. „Rád by som sa s (Putinom) stretol alebo porozprával. Musíme to však mať rýchlo za sebou,“ zdôraznil šéf Bieleho domu.

Americký prezident v stredu uviedol, že dúfa v súhlas Kremľa s americkým návrhom na 30-dňové prímerie, ktorý Ukrajina podporila. Zelenskyj vysvetlil, že prímerie poskytne čas na „prípravu odpovedí na všetky otázky týkajúce sa dlhodobej bezpečnosti, skutočného a spoľahlivého mieru a na predloženie plánu na ukončenie vojny“.