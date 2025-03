Len 3 eurá na noc: Našli sme totálne najlacnejšie ubytovanie pri mori v Chorvátsku, z apartmánu ste v Jadrane peši

Keď sa povie dovolenka pri mori, mnohých zaplavia veľmi príjemné pocity. No tie môže vystriedať úzkosť, keď si predstavíte, koľko vás bude stáť. Nezabúdajte, že dovolenka zaťaží váš rozpočet len natoľko, koľko jej dovolíte a kľúčové je dobré plánovanie. Najväčšou chybou pre vaše peňaženky môže byť, ak sa na tento krok vykašlete a necháte niektoré veci na náhodu. Preto sme tu my a radi vám v tom pomôžeme. Alebo vám ukážeme, na čo nenaletieť. Našli sme šialene lacné ubytovanie pri Jadrane, ktoré nemusí zruinovať váš rozpočet. No jeho cena už na prvý pohľad pôsobí podozrivo. Dá sa v ňom skutočne za pár eur ubytovať? Rozhodli sme sa to zistiť.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Tak schválne, za koľko si myslíte, že nájdete najlacnejšie ubytovanie pri mori v Chorvátsku? Táto otázka zaujímala aj nás, preto sme sa na ňu rozhodli hľadať odpoveď.

Do hľadáčika na obľúbenom ubytovacom portáli sme zadali jednoducho „Chorvátsko“, zvolili prvú júlovú noc a filtrovali možnosti pre dve osoby. Ako najlacnejšiu ponuku nám vyhodilo jednospálňový apartmán s výhľadom do záhrady, ktorý sa nachádza v populárnom Šibeniku.

Od 3 eur na osobu na noc

Ako stojí v ponuke, v apartmáne sa nachádza izba s manželskou posteľou, obývacia izba s pohovkou, kompletne vybavená kuchyňa a kúpeľňa.

Jeho cena je v nami vybraný dátum šialených 7 eur pre dve osoby na noc, s vernostným programom Genius, ktorý platforma ponúka a našou dosiahnutou úrovňou, dokonca vychádza ešte o euro lacnejšie — 6 eur pre dvoch alebo 3 eurá na jedného.

Svieti mu vysoké hodnotenie 9,4 z 10, no vychádza len zo vzorky 10 recenzií, na čo vám inak odporúčame dávať si pozor. No takéto ubytovanie nemusí byť nutne zlé, môže ísť napríklad o novú ponuku, ktorú ešte nestihlo ohodnotiť väčšie množstvo ubytovaných. No ak chcete cestovať na istotu, radšej siahajte po ubytovaniach so stovkami či tisíckami hodnotení.

Návštevníci, ktorí toto ubytovanie mali možnosť vyskúšať, chvália perfektnú polohu — nachádza sa blízko historického centra, no zároveň v pokojnej lokalite. Pešo je na dosah aj pláž. Taktiež si pochvaľujú dostupné parkovanie.

Je to chyba? Vyskúšame a uvidíme

Všimli sme si však, že táto nízka cenovka nie je pre tento apartmán pravidlom. Aktuálna je len počas prvého júlového týždňa, následne v top sezóne jeho cena stúpa na 77 eur na noc pre dvoch.

Aby sme zistili, či ide o chybu zo strany ubytovania, alebo skutočne ponúka vo vybrané dni ubytovanie len za 7 eur na noc, požiadali sme o jeho rezerváciu. Ak bude potvrdená, v lete vám ukážeme, ako ubytovanie za 3,50 eura, alebo v našom prípade len 3 eurá, pri mori v Chorvátsku vyzerá.

Takáto ponuka nie je na ubytovacej platforme ojedinelá. Keď na ne nerazíte, hneď sa netešte. Môže tam byť háčik, kvôli ktorému vám zostanú iba oči pre plač.

Sumy uvádzané v článku sú aktuálne v čase jeho vzniku a môžu sa meniť. Má iba informačný charakter. Za spomínané ubytovanie neručíme.