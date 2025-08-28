Lekári sa spojili proti Kotlárovi: Varujú, že podnecuje strach a môže priniesť návrat epidémií. Žiadajú jeho odvolanie

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sa zásadne ohradila voči výrokom vládneho splnomocnenca pre preverenie pandemického manažmentu Petra Kotlára. Jeho vyjadrenia o údajnej nedôveryhodnosti vedeckej analýzy mRNA vakcín, ktorú spracovala Slovenská akadémia vied na žiadosť Ministerstva zdravotníctva SR, považuje vedenie fakulty za útok na vedecké inštitúcie a odborné autority.
Podľa fakulty ide o mimoriadne nebezpečné postoje, ktoré podkopávajú dôveru verejnosti vo vedu a medicínu a zároveň vytvárajú priestor pre šírenie dezinformácií. „Tvrdením, že analýza mRNA vakcín, vypracovaná Slovenskou akadémiou vied, nemá žiadnu relevanciu, pán Kotlár zásadne podkopáva dôveru verejnosti v najvyššiu vedeckú inštitúciu Slovenskej republiky, ktorá má dlhodobo medzinárodné renomé,“ upozorňuje vedenie fakulty.
Ohrozenie verejného zdravia
Fakulta pripomína, že dôvera v odborníkov a vedecké odporúčania je kľúčová pri ochrane verejného zdravia. Verejné spochybňovanie ich práce môže podľa nej oslabiť ochotu občanov dodržiavať preventívne opatrenia či podstupovať očkovanie, čo sa môže negatívne odraziť na zdravotnom stave obyvateľstva. Zároveň varuje pred zhoršením pripravenosti krajiny na ďalšie zdravotné krízy a prehlbovaním spoločenských rozdielov.
Vedenie fakulty zdôrazňuje, že už viac ako sto rokov pripravuje študentov na výkon medicíny založenej na dôkazoch, ktorá je základom modernej zdravotnej starostlivosti. Vyjadrenia splnomocnenca sú podľa nich v priamom rozpore s týmito princípmi a poškodzujú dôveru nielen vo vedecké inštitúcie, ale aj v zdravotnícke povolania a celý systém.
Odchod mladých lekárov do zahraničia
Fakulta zároveň pripomína, že cieľom jej vzdelávacích aktivít je motivovať študentov medicíny, aby zostali pôsobiť na Slovensku. Tento cieľ podporuje aj pripravované podujatie Ministerstva zdravotníctva s názvom Medifutura, ktoré sa uskutoční v septembri 2025. Podpora ľudí, ako je Peter Kotlár, zo strany vlády a parlamentu však podľa fakulty legitimizuje odchod kvalitných absolventov do zahraničia.
„Apelujeme preto na zodpovedný a vecný prístup pri verejných vyhláseniach, ktorý bude rešpektovať fakty, odborné argumenty a vedeckú integritu,“ uzatvára fakulta s tým, že iba tak možno posilňovať dôveru spoločnosti vo vedu a pripraviť krajinu na budúce výzvy v oblasti verejného zdravia.
Pediatri taktiež žiadajú odvolanie Petra Kotlára
Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSPPS SLS) žiada vládu SR, aby ukončila pôsobenie Petra Kotlára vo funkcii splnomocnenca pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19.
Dôrazne nesúhlasí s jeho vyjadreniami, ktorými podľa nej závažným spôsobom spochybňuje autoritu, prácu a odborné schopnosti zdravotníkov a pracovníkov Slovenskej akadémie vied (SAV). Konštatuje to vo svojom stanovisku výbor SSPPS SLS. „Peter Kotlár svojimi vystúpeniami a pseudovedeckými názormi opakovane dehonestuje meno vedy, vakcinológie a prácu lekárov zameranú na prevenciu závažných ochorení a epidémií očkovaním, a to nemôžeme v žiadnom prípade tolerovať,“ zdôrazňuje SSPPS SLS.
Podotýka, že uverejňovanie nepravdivých, vedecky nepodložených tvrdení spoločnosť a rodičov zneisťuje, vyvoláva pochybnosti o priaznivom vplyve očkovania na zdravie ich detí a podporuje strach z očkovania. Môže to viesť k ďalšiemu zníženiu preočkovanosti detí, ktorého následkom bude nielen zvýšená chorobnosť, ale aj možné úmrtia detí na ochorenia preventabilné očkovaním a v neposlednom rade aj vznik epidémií.
„V našich ambulanciách denne využívame zásadné objavy vakcinológie a očkujeme, aby sme deťom chránili zdravie, život a predišli závažným epidémiám,“ podotýka SSPPS SLS s tým, že starostlivosť o choré deti i prevenciu vykonávajú na základe najnovších poznatkov a princípov medicíny založenej na dôkazoch.
Kotlár odstúpiť nechce, Fico mu vyjadril podporu
Kotlár tento týždeň nateraz vylúčil, že by chcel odstúpiť z postu splnomocnenca. Výsledky analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú realizovala SAV, nepovažuje za smerodajné. Tvrdí, že inštitúcia nie je certifikovaným pracoviskom. Rozhodujúce budú pre neho závery vyšetrovania.
Kotlárovi v stredu (27. 8.) vyjadril podporu premiér Robert Fico (Smer-SD). Označil ho za čestného človeka a veľkého bojovníka. „Žiadne tlaky na jeho odstúpenie nepripustím,“ oznámil. Odmietol zároveň, že jeho dôvera voči splnomocnencovi znamená spochybňovanie autority SAV.
SAV minulý štvrtok (21. 8.) informovala, že analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila, že riziká, na ktoré upozorňoval splnomocnenec, sa nepreukázali a vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce. Kotlár pre TASR reagoval, že sa vyjadrovať nebude a chce, aby vo veci rozhodla súdna moc.
