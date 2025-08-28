Lekári neverili vlastným očiam: Trojročné dievčatko prišlo do nemocnice s nožom v hlave, kráčalo pokojne a po vlastných

Reprofoto: X/NEXTA

Nina Malovcová
Kráčalo pokojne, akoby sa nič nedialo.

Scéna, ktorú by ste čakali skôr v temnom horore než v realite, sa odohrala v juhozápadnej Číne. Trojročné dievčatko vošlo do nemocnice so zaseknutým nožom v hlave, pričom z rany trčala len rukoväť.

Kráčalo pokojne, držalo matku za ruku a naokolo stáli ľudia, ktorí s hrôzou sledovali výjav, ktorý pripomínal filmovú nočnú moru. O prípade informujú portály Mirror a Daily Mail.

Matka najprv hovorila o nehode

Podľa miestnych médií matka dieťaťa, identifikovaná iba priezviskom Hu, spočiatku tvrdila, že všetko bola nešťastná náhoda. Pri výmene posteľnej bielizne vraj narazila plachtou na ostrý predmet, ktorý sa zabodol do hlavy dieťaťa.

Neskôr sa však objavila desivejšia verzia. Jeden zo zamestnancov nemocnice prezradil, že matka priznala inú pravdu: počas záchvatu hnevu sa rozhodla dcérku vystrašiť nožom. V tej chvíli došlo k nešťastiu a ostrie skončilo v hlave dieťaťa. Pokúsila sa ho vytiahnuť, no keď to nešlo, vzala dcéru do nemocnice bez toho, aby zavolala pomoc.

Video zaplavilo sociálne siete

Lekári okamžite pristúpili k operácii. Neurochirurgovia vykonali kraniotómiu a čepeľ bezpečne odstránili. Stav dievčatka je podľa správ stabilný. Lekár, ktorý viedol zákrok, označil jej prežitie za zázrak a vysvetlil, že dieťaťu zachránila život mäkkosť detskej lebky. Keby matka nôž vytrhla sama, mohlo by to mať fatálne následky.

Podľa miestnych správ polícia prípad vyhodnotila ako nehodu bez dôkazov o úmysle. Video z príchodu dievčatka do nemocnice sa však šíri čínskymi sociálnymi sieťami ako scéna zo strašidelného filmu. Používatelia otvorene kritizujú matku a mnohí priznávajú, že pri pohľade na dieťa s nožom v hlave im naskakovala husia koža.

