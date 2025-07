September bude nabitý obľúbenými programami. Na obrazovky by sa mohli vrátiť skôr, než diváci čakali

O budúcnosti seriálu Ranč sme vás už v článku informovali. Hit televízie JOJ sa vracia na obrazovky s druhou sériou, v ktorej sa diváci môžu tešiť na nečakané spojenectvá aj nové tváre, pričom práve tieto nové postavy zohrajú kľúčovú úlohu pri formovaní budúcnosti ranča a rodinných vzťahov. Teraz sa pozrieme na seriály TV Markíza.

Hoci v súčasnosti môžu diváci sledovať na obrazovkách seriály TV JOJ ako Nemocnica či Tomáš a Diana, tie od Markízy majú letnú prestávku. Počas nej totiž tvorcovia a herci pripravujú nové série obľúbených seriálov. To však nie je všetko. Ako informuje portál Mediaboom, po lete sa vrátia aj obľúbené šou.

Kedy sa vrátia na obrazovky?

Leto pre školopovinné deti končí posledným augustovým dňom a zdá sa, že sa podľa tohto dátumu zariadila aj televízia Markíza. Podľa prvých informácií portálu Mediaboom sa totiž Sľub vráti na televízne obrazovky už v pondelok 1. septembra, zatiaľ čo Dunaj, k vašim službám ho bude nasledovať o deň neskôr, v utorok 2. septembra.

Minulý rok pritom televízia nasadila nové epizódy Dunaja, k vašim službám oveľa skôr, ako sa očakávalo. Ako sme vás vtedy informovali v článku, na poslednú chvíľu Markíza zmenila plány a 7. sériu dobového seriálu odvysielala už 27. augusta, keďže sa vždy snaží byť o krok vpred pred konkurenčnou TV JOJ. Tá však tento rok priniesla nové epizódy Nemocnice počas leta, a tak je nepravdepodobné, že TV Markíza posunie odvysielanie Dunaja, k vašim službám na skorší termín.

Napriek tomu si Markíza plánuje zaistiť dominanciu na televíznom trhu, keďže spolu s populárnymi dobovými seriálmi odvysiela aj 17. sériu Farmy. Tá je podľa prvých informácií naplánovaná na 1. septembra o 21.15 h. Medzi epizódou Sľubu a epizódou Farmy tak ostáva vo vysielaní medzera, ktorú by vraj mohla televízia vyplniť štartom novej série Pána profesora.

To však nie je všetko. V rovnakom týždni by mala vysielanie doplniť aj relácia Jama levova, ktorej tretia séria by mohla odštartovať už v stredu 3. septembra a na obrazovky by sa mohla vrátiť aj relácia Na nože, ktorej štart sa zatiaľ očakáva tiež v stredu 3. septembra po 20.30 h.

Poslednou avizovanou šou je Love Island, ktorá je pripravovaná primárne pre predplatiteľov platforiem Voyo a Oneplay. Na nich by mohla piata séria pribudnúť už v pondelok 1. septembra.