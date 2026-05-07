Susko oznámil smutnú správu: Zomrela bývala ministerka. Jana Dubovcová mala 73 rokov

Vo veku 73 rokov zomrela bývalá ministerka spravodlivosti, poslankyňa Národnej rady (NR) SR a verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Správu o jej úmrtí oznámil súčasný minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) na sociálnej sieti.
„Rodine a blízkym, ako aj všetkým, ktorí ju poznali, vyjadrujem úprimnú sústrasť. Česť jej pamiatke,“ napísal minister v odkaze. Dubovcová bola ministerkou spravodlivosti v roku 2023 ako členka úradníckeho kabinetu Ľudovíta Ódora, post ombudsmanky zastávala v rokoch 2012 – 2017, poslanecký mandát v NR SR jej patril v období 2010 – 2012.
Odporúčané články
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku