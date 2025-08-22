Lavrov prehovoril: Putin je síce pripravený stretnúť sa so Zelenským, no najskôr chce vidieť jednu vec

Foto: SITA/AP

TASR
Tomáš Čapák
Vojna na Ukrajine
Žiaden summit Putin - Zelenskyj sa teraz neplánuje.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyhlásil, že nie je naplánované žiadne stretnutie šéfa Kremľa Vladimira Putina s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Šéf ruskej diplomacie sa tak vyjadril v rozhovore pre americkú stanicu NBC News zverejnenom v piatok. Lavrov tak podľa NBC News spochybnil snahu prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa o usporiadanie takéhoto summitu s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine, píše TASR.

„Putin je pripravený stretnúť sa so Zelenským, keď bude pripravený program summitu, no tento program vôbec nie je pripravený,“ upozornil Lavrov.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Trump poslal po Orbánovi odkaz na Slovensko: Nepáči sa mu problém s ropovodom Družba
2.
Kohútik sa opäť zastavil: Na Slovensko neprúdi ropa, na ropovode Družba došlo k ďalšiemu útoku
3.
Putin mal prezradiť to, na čo čakal celý svet: Vojnu na Ukrajine ukončí až po splnení týchto podmienok
Zobraziť všetky články (1169)

Trump sa snaží zorganizovať stretnutie prezidentov Ruska a Ukrajiny a v utorok potvrdil, že už začali prípravy takého rokovania. Zelenskyj v ten istý deň uviedol, že je pripravený sa so šéfom Kremľa stretnúť bez predbežných podmienok. Vo štvrtok však Zelenskyj vyhlásil, že stretnutie medzi ním a Putinom bude možné iba po dohode medzi Ukrajinou, USA a ďalšími západnými spojencami o bezpečnostných zárukách.

Chcú mať „skutočný program“

„Prezident Putin jasne povedal, že je pripravený stretnúť sa, pokiaľ bude mať toto stretnutie skutočný program, prezidentský program,“ tvrdí ruský minister. Podľa NBC News naznačil, že práve Ukrajina brzdí pokrok smerom k mierovej dohode.

Lavrov uviedol, že Trump po minulotýždňovom stretnutí s Putinom na Aljaške navrhol niekoľko bodov, s ktorými Rusko súhlasí a pri niektorých z nich sa dohodli prejaviť flexibilitu.

„Keď prezident Trump priniesol… tieto otázky na rokovanie vo Washingtone, bolo každému jasné, že existuje niekoľko princípov, ktoré podľa Washingtonu musia byť prijaté, vrátane toho, že (Ukrajina) nevstúpi do NATO, a vrátane diskusie o územných otázkach. Avšak Zelenskyj to všetko odmietol,“ konštatoval Lavrov.

Šéf ruskej diplomacie dodal, že ukrajinský prezident tiež odmietol zrušiť zákony „zakazujúce“ používanie ruštiny. NBC News vysvetľuje, že Ukrajina nezakázala ruský jazyk, avšak Putin bez dôkazov dlhodobo tvrdí, že Kyjev „páchal genocídu na rusky hovoriacom obyvateľstve“ v Donbase.

Obmedzili používanie ruštiny

TASR pripomína, že na Ukrajine prijali v roku 2019 zákon o štátnom jazyku na podporu používania ukrajinčiny a vo verejnom styku ním výrazne obmedzili používanie ruštiny. Správa Benátskej komisie v tom čase uvádzala, že ukrajinské úrady tento krok zdôvodnili storočným útlakom ukrajinčiny na úkor ruštiny. Komisia však v súvislosti s prijatím zákona vyjadrila isté obavy z hľadiska ľudských práv a nediskriminácie národnostných menšín.

Putin tiež opakovane spochybnil legitimitu Zelenského ako hlavy štátu po uplynutí jeho funkčného obdobia vlani na jar a následnom uznesení ukrajinského parlamentu, že vo funkcii zostane až do ďalších volieb, ktoré však počas vojny nemožno riadne usporiadať. Kremeľ medzitým opakovane naznačuje, že ak je Zelenskyj – napriek uzneseniu ukrajinského parlamentu – nelegitímnym prezidentom, nebudú platné ani prípadné mierové akty ním podpísané.

Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že Rusko sa zo summitu v týchto dňoch usiluje „vykrútiť“, a obvinil ho z pokračovania masívnych útokov na Ukrajinu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Máme zásoby na 90 dní: Saková povedala, kedy obnovia ropovod Družba. SNS žiada predvolanie veľvyslanca…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac