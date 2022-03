Lavrov povedal, kedy sa Putin a Zelenskyj môžu stretnúť. Ak by k schôdzke došlo teraz, bola by „kontraproduktívna“

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok povedal, že ruský a ukrajinský prezident sa môžu stretnúť a rokovať až po tom, keď sa obe strany dohodnú na kľúčových prvkoch potenciálnej mierovej dohody. Informovali o tom agentúra AP a stanica BBC citujúce z rozhovoru, ktorý Lavrov v pondelok poskytol srbským médiám.

Viacerí západní lídri podozrievajú Rusko z toho, že rokovania s Kyjevom v skutočnosti neberie vážne a používa ich len ako akúsi dymovú clonu, zatiaľ čo naďalej pokračuje vo vojenskej agresii voči Ukrajine.

Lavrov podľa agentúry AP povedal, že stretnutie prezidentov Ruska a Ukrajiny bude „nevyhnutné vtedy, keď budeme mať jasno v riešení všetkých kľúčových otázok“. Ak by k takejto schôdzke došlo už teraz, bola by podľa jeho slov „kontraproduktívna“, uvádza BBC.

Zelenskyj je pripravený rokovať o neutralite Ukrajiny

V súvislosti s nadchádzajúcimi ukrajinsko-ruskými mierovými rozhovormi v Turecku šéf ruskej diplomacie uviedol, by bol rád, ak by boli „plodné“. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno povedal, že je pripravený diskutovať so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom o neutralite Ukrajiny a bezpečnostných zárukách, aby „bezodkladne“ zaistil mier. Dodal pritom, že vojnu môže ukončiť jedine jeho priame rokovanie s Putinom, pripomína AP.

Ďalšie kolo mierových rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom by sa malo čoskoro začať v Istanbule. Vyjednávači do Turecka prídu už v priebehu pondelka, ale k rokovaciemu stolu zrejme zasadnú až v utorok. Lavrov v pondelok Ukrajinu obvinil z toho, že mierové rozhovory len „imituje“, zatiaľ čo Rusko podľa jeho slov potrebuje konkrétne výsledky.

Agentúra Reuters pripomenula, že od začiatku invázie ruských jednotiek na Ukrajinu, ktorú Moskva označuje termínom „špeciálna vojenská operácia“, bolo zdevastovaných už niekoľko ukrajinských miest.

Vpád ruských jednotiek spôsobil na Ukrajine aj veľkú humanitárnu krízu, keď svoje domovy – podľa odhadov – opustilo približne 10 miliónov ľudí, teda takmer štvrtina ukrajinskej populácie.