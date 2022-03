S Ruskom nemôžeme jednať v rukavičkách, napriek tomu, že má jadrové zbrane. Vojnu aj tak nevyhrá

Ukrajina potrebuje vedieť, že v konflikte s Ruskom nie je sama. Zároveň vie, že NATO sa nemôže vojensky zapojiť do bojov proti Rusku, keďže výsledkom by bol omnoho rozsiahlejší konflikt. Pre TASR to uviedol bývalý náčelník Generálneho štábu Armády Českej republiky a bývalý predseda vojenského výboru NATO, armádny generál Petr Pavel v reakcii na minulotýždňový summit NATO v Bruseli. Dodal, že konflikt v súčasnosti nemá žiadne víťazné riešenie, aspoň nie pre Rusko.

Ukrajine sa pomáha

Podľa Pavla je možné, že veľa ľudí očakávalo od summitu viac ohľadne podpory Ukrajiny. Väčšina taktiež vidí, že Ukrajine Západ pomáha vojenskou, technikou a humanitárnou pomocou. „Napriek tomu cítia hnev a márnosť, keď celý civilizovaný svet nie je schopný zakročiť proti tak brutálnemu násiliu, ignorovaniu pravidiel a ľudskosti. Z tohto pohľadu asi veľa ľudí vníma summit skôr ako slabší. Avšak diplomatický jazyk a rozumné argumenty nemôžu hovoriť konkrétne o tom, akými spôsobmi NATO alebo jednotlivé členské krajiny Ukrajinu podporia,“ povedal generál.

Zdôraznil, že by nebolo rozumné, keby NATO zverejňovalo počty vojenskej techniky, prípadne čas a trasy jej doručenia na Ukrajinu.

„Ukrajina potrebuje vedieť, že v tom nie je sama. Zároveň potrebuje vedieť, že im maximálne pomôžeme s tým, čo sa im nedostáva, aby sa mohli efektívne brániť. Z tohto pohľadu summit hodnotím ako úspešný a ako veľmi konkrétny, pretože pomoc skutočne konkrétna je,“ uviedol pre TASR Pavel.

S Ruskom nemôžeme jednať v rukavičkách

Podľa neho nie je možné robiť si ilúzie, že súčasný ruský režim je naklonený normálnej komunikácii na základe rovnosti a rešpektu k medzinárodnému právu. „Rusko sa správa ako agresor a ako s agresorom je potrebné s ním zaobchádzať – bez ohľadu na to, že je to veľká krajina a má jadrové zbrane. S agresorom sa jednoducho nedá jednať v rukavičkách. Západ ukázal v tomto smere mimoriadnu súdržnosť – pri vyjadrení pomoci Ukrajine, pri konkrétnej pomoci aj pri dodržiavaní sankcií,“ zdôraznil generál.

Jasne sa podľa neho ukázalo, že konflikt nemá v súčasnosti žiadne víťazné riešenie, aspoň nie pre Moskvu. Ruská armáda, aj keď vyzerala na začiatku konfliktu ako omnoho silnejšia, ukázala množstvo chýb a problémov, ktoré zrejme neočakávala ani ona, ani svet. Týka sa to systému velenia, logistickej podpory a celkovej koordinácie pozemnej a vzdušnej operácie. „Ruská armáda ukázala veľa nedostatkov, čo je samozrejme dobré pre Ukrajinu. Na druhej strane Ukrajina aj s pomocou Západu preukázala nielen obrovské odhodlanie, ale taktiež zručnosti pri obrane,“ dodal.

Pavel upozornil, že Rusko nedosiahlo svoje ciele tak rýchlo, ako plánovalo, a útočná operácia sa mu skomplikovala. „Rusko už dnes začína meniť svoje ciele – od donútenia Ukrajiny k úplnej kapitulácii ku kontrole aspoň kľúčových oblastí,“ uzavrel.