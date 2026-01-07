Marek Fašiang vymenil zimu za exotiku: Pozrite sa, ako si užíva more po boku o 14 rokov mladšej priateľky

Foto: Instagram (marekfasiang)

Frederika Lyžičiar
Doprial si oddych v teplej krajine po boku novej partnerky.

Fotky z dovolenky hovoria za všetko. Pôsobia fakt pohodovo a prirodzene – vidno, že si konečne dopriali pokoj a totálne vypli od reality.

Na sociálnej sieti Instagram zverejnil Marek Fašiang fotografie, na ktorých trávi čas so svojou partnerkou Renátou Lackovou pri oceáne v Maroku. Zábery zachytávajú nielen relax a dobrú náladu, ale aj atmosféru miesta, ktoré je čoraz obľúbenejším cieľom pre tých, ktorí hľadajú únik pred zimou. Príspevok naznačuje, že si herec našiel priestor na oddych aj napriek pracovnej vyťaženosti a rodičovským povinnostiam.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Marek Fasiang (@marekfasiang)

Maroko ako ideálny únik pred zimou

„MAROKO. Ak hľadáte únik pred zimou, tak Agadir je jedna z dostupných možností. Priamy let z Viedne za dobrú cenu a príjemných 18 stupňov, voda pre niekoho menej príjemných 16,“ napísal Fašiang k jednej zo spoločných fotografií.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Marek Fasiang (@marekfasiang)


Z toho, ako o ceste rozpráva, je jasné, že si ho krajina úplne podmanila. Herec taktiež vyzdvihol aj miestne benefity, ktoré robia z Maroka atraktívne miesto nielen na oddych, ale aj aktívny relax. „K tomu super strava, vlny na surf a golf. Ideál,“ dodal stručne, no výstižne Marek.

Po rozchode sa sústredil najmä na rodinu a prácu

