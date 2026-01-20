Kyjev pod paľbou: Rakety aj lietadlá útočili na energetickú infraštruktúru, ľudia sú bez elektriny aj kúrenia

 Rusko denne podniká útoky.

Ruské sily v noci na utorok podnikli kombinovaný útok bezpilotnými lietadlami a raketami na ukrajinskú metropolu Kyjev. Starosta mesta Vitalij Kličko informoval, že pre útoky prerušili dodávky elektriny aj vody. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.

Kličko na sociálnej sieti Telegram napísal, že výpadky spôsobil útok v oblasti na východnom brehu rieky Dneper. Zasiahnutá bola nebytová budova, pričom jedna osoba utrpela zranenia. Spravodajské kanály na Telegrame zverejnili fotografie viacerých zatemnených výškových bytových domov.

Šéf vojenskej správy hlavného mesta Tymur Tkačenko uviedol, že Rusko zasiahlo sklad, v dôsledku čoho zhorelo aj niekoľko áut.

Rusko denne podniká útoky, ktoré často cielia na energetickú infraštruktúru Ukrajiny a spôsobujú rozsiahle výpadky elektriny a kúrenia, pripomína DPA. Ukrajinu navyše zasiahla vlna mrazivého počasia a teploty v Kyjeve v noci klesajú až k mínus 15 stupňom Celzia.

Zadržali Rusa, ktorý vraždil

Ukrajinská tajná služba SBU zadržala Rusa zodpovedného za vraždu deviatich ukrajinských vojenských zajatcov v ruskej Kurskej oblasti. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informoval prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.

„Nájdeme každého ruského vraha. Každý z nich sa bude zodpovedať,“ povedal Zelenskyj vo svojom večernom videoposolstve. Zástupcu šéfa SBU Olexandra Poklada inštruoval, aby zverejnil ďalšie podrobnosti.

Kedy presne k vražde ukrajinských vojakov došlo, nie je zrejmé. Zelenskyj vo svojom videu spomína „október minulého roka“, avšak podľa DPA mal pravdepodobne na mysli október 2024 – niekoľko mesiacov po tom, ako ukrajinské jednotky začali svoju ofenzívu v Kurskej oblasti. Ruské sily odrážali ofenzívu niekoľko mesiacov a koncom apríla 2025 vyhlásili región za oslobodený.

Podľa údajov Inštitútu pre vojnové a mierové spravodajstvo (IWPR) z januára Ukrajina vie o viac ako 330 prípadoch, v ktorých
jej vojaci zahynuli v ruskom zajatí.

