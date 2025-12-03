Kvíz: Šialené chytáky zo slovenského jazyka nezvládne 1 z 2 Slovákov. Koľko bodov získaš ty?

Niektoré slová a výrazy používame celý život nesprávne, pri iných ani netušíme, odkiaľ sa vzali.
Viete rozlíšiť kalk od čechizmu, zvládnete pravopisné chytáky a uhádnete, čo odporúča Jazyková poradňa? Na dnešných chytákoch zistíte, ako dobre poznáte svoj materinský jazyk. Možno si len pripomeniete, čo už dávno ovládate… A možno vás prekvapí, koľko sa toho či onoho v slovenčine ešte skrýva. Koľko bodov sa podarí získať vám?
A pokiaľ sa vám náš dnešný kvíz páčil, nezabudnite si vyskúšať ďalšie v našej sekcii.
