Kuriózna krádež Piešťanoch: Zlodeji ukradli dvere z auta priamo na ulici, majiteľka prosí o pomoc

Ilustračná foto: Facebook/ Polícia Slovenskej republiky

Petra Sušaninová
Zdá sa, že zlodeji sa neštítia už vskutku ničoho.

V Piešťanoch došlo ku kurióznej krádeži. Zlodeji sa rozhodli auto rozobrať priamo na ulici. Ukradli z neho dvere. Hlavou krútia aj policajti.

TV Noviny s odvolaním na príspevok v skupine HAKA informujú o kurióznej krádeži. Zlodeji si na ulici vytipovali auto, z ktorého ukradli oboje dvere na ľavej strane. Majiteľka vysvetľuje, že jej je jasné, že dvere späť už zrejme nedostane. Hľadá však niekoho, kto mal možno v aute kameru a podarilo sa mu zaznamenať zlodejov na záznam.

Incident sa odohral v noci z 20. na 21. januára, pričom auto bolo zaparkované neďaleko bytových vchodov. Páchatelia alarm pravdepodobne vypli. Odstavené boli aj airbagy. Keď 21. januára majiteľka prišla k autu, dvere už boli demontované. V aute však nechýbalo nič. Na miesto ihneď privolala políciu. Majiteľka sa pre TV Noviny vyjadrila, že polícia prípad vyšetruje. Čo sa záznamov týka, zatiaľ sa nikto neozval.

