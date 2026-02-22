Kúpil si nesprávny žreb, vyhral lotériu. Muž si po omyle prilepšil o 42-tisíc eur

náhodný výherca lotérie

Ron prezradil, že časť výhry použije na to, aby trochu rozmaznal svoje vnúčatá. Zvyšok peňazí chce venovať svojmu kostolu.

Ron z amerického štátu Ohio si pôvodne šiel kúpiť žreb do hry Mega Millions. Namiesto toho si však omylom kúpil tiket do lotérie Pick 5.

V tejto hre si hráč vyberá päť čísel. Vyhráva ten, kto trafí všetkých päť v správnom poradí. Ako informoval LADBible, pravdepodobnosť hlavnej výhry je približne jedna ku 100-tisíc.

Ron si zvolil čísla 3, 0, 9, 5 a 7 – a presne táto kombinácia padla v žrebovaní 5. februára. Z omylu sa tak stal víťazný moment, vďaka ktorému si senior prilepšil o desiatky tisíc eur.

Vyhral omylom a tvrdí, že „to tak malo byť“

Vyhral 50-tisíc dolárov, čo je približne 42 406 eur. Pre vysoké odvody z hazardu, ktorými sú USA notoricky známe, však Ron uvidí len časť peňazí. Po zdanení to bude celkovo 36 625 dolárov (31 059 eur).

Napriek tomu si výrazne prilepšil a priblížil, že už presne vie, ako s výhrou naloží.

Ron prezradil, že časť výhry použije na to, aby trochu rozmaznal svoje vnúčatá. Zvyšok peňazí chce venovať svojmu kostolu. Dodal, že výhra napriek kúpe nesprávneho tiketu je znamením, že „to tak malo byť".

Ako dodáva LADBible, fakt, že suma, ktorú získal, mu zrejme nezmení život, môže byť v istom zmysle pozitívny. Mnohým ľuďom totiž astronomické výhry z hazardu neskôr skomplikovali život a narušili vzťahy s rodinou či blízkymi priateľmi. Ešte horšie skončili tí, ktorí sa spoľahli na nekvalitné finančné poradenstvo. Ich zisk sa následne rozplynul po nevýhodných investíciách a napokon prišli o všetko.

Viacmiliónová výhra v lotérii ľuďom doslova mení životy. Niektorým nadobro k lepšiemu, iným zas opačným smerom. Toto bol aj prípad smetiara Michaela Carrolla, ktorý sa v roku 2002 radoval z výhry takmer 10 miliónov libier. Peniaze však minul na futbal, drogy a prostitútky, pričom o pár rokov neskôr sa opäť uchádzal o miesto smetiara. Článok o ňom nájdete na tomto odkaze.

Ronov príbeh je však vo všetkých smeroch výnimočný práve tým, koľko paradoxu sa v ňom ukrýva. Nestáva sa každý deň, aby človek vyhral len preto, že si omylom kúpil tiket do inej lotérie.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
