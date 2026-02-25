Kukájce, bo toten tu kviz das dva stovky z vas nezrobi: 9 z 10 Slovákov nevie, čo je to fajront

Môže mať spisovnú podobu, môže byť kodifikovaný, no jeho spisovná forma rozhodne nie je jediná.
Keby to tak bolo, východ so západom by sa nikdy nenaťahovali o slová ako brika a elina. Pre tých, ktorí nie sú ani z Košíc, ani z Bratislavy, je to jednoducho električka.
Napriek tomu, že žijeme na malom území, si často vôbec nerozumieme. V dnešnom kvíze plnom slovenských nárečí sa o tom môžete presvedčiť aj vy. Slovíčka a piesne sme hľadali prostredníctvom stránky Nárečie a dnes vám ukážeme, že slovenský jazyk nemá iba jednu podobu. Šak znace, že rodni jazik, to ňe ľem jazik spisovni!
