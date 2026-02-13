Krvavý incident na študentskom internáte: Dvaja ľudia prišli o život, polícia preveruje okolnosti útoku

Dvoch mŕtvych a jedného zraneného si v noci na piatok vyžiadala streľba na študentskom internáte americkej štátnej univerzity v Južnej Karolíne, informovala agentúra AP.
Úrady bezprostredne neoznámili, či niekoho v súvislosti so streľbou zadržali. Známy nie je ani stav zranenej osoby, píše TASR. Streľbu nahlásili vo štvrtok okolo 21.15 h miestneho času v jednom z bytov v študentskom komplexe Hugine Suites. Areál univerzity bol následne uzavretý a piatkové vyučovanie zrušené. Vedenie univerzity uviedlo, že požiadalo štátne bezpečnostné zložky o vyšetrenie prípadu.
We just arrived to @SCSTATE1896 where the university has confirmed that SLED is investigating a shooting on campus at Hugine Suites.
2 dead, at least one hurt, according to SC State.
Campus has been on lockdown since 9:15p. Updates to come @wis10. pic.twitter.com/i0BMuYI8a0
— Nick Neville (@NickNeville_) February 13, 2026
Jedna z dvoch historicky černošských univerzít
Verejná vysoká škola v Južnej Karolíne, ktorá má približne 3000 študentov, je jednou z dvoch historicky černošských univerzít v univerzitnom mestečku Orangeburg. Druhou je Claflinova univerzita. Agentúra AFP pripomenula, že len pred niekoľkými dňami 18-ročný útočník zastrelil osem ľudí na strednej škole v kanadskej provincii Britská Kolumbia.
Streľby na školách v USA nie sú zriedkavým fenoménom. Snahám o obmedzenie prístupu k strelným zbraniam bráni politická patová situácia.
