Krutý útok na Soňu Müllerovú: Podvodníci zneužili jej meno a šíria klamstvá o jej kritickom stave

Foto: Instagram (muller.sona)

Frederika Lyžičiar
Prípad Sone Müllerovej je dôkazom, že kritické myslenie je v online priestore nevyhnutné.

Internetom sa opäť začal šíriť podvodný obsah, ktorý zneužíva meno známej osobnosti a cielene pracuje so šokom a strachom. Tentoraz sa terčom stala moderátorka Soňa Müllerová, ktorej zdravotný stav bol vykreslený ako dramatický a život ohrozujúci, a to bez akéhokoľvek reálneho základu.

Hoax sa objavil na pochybnej stránke vystupujúcej pod názvom News Flick, ktorá prostredníctvom sponzorovaného príspevku šírila absurdný a nepravdivý titulok doplnený o vizuál vytvorený umelou inteligenciou. O to viac zaráža, že terčom podvodu sa stala Soňa Müllerová, známa moderátorka a verejne rešpektovaná osobnosť, ktorá sa dlhodobo spája nielen s televíziou, ale aj s módou a otvorenými výpoveďami o živote.

Na falošnú správu reagovala vo svojom príbehu na Instagrame, kde upozornila, že ide o podvodný obsah, ktorý sa ani nedá otvoriť a zavádza verejnosť nepravdivými informáciami o jej zdravotnom stave. Zároveň poukázala na to, že fotografia použitá v príspevku nie je autentická, ale bola digitálne upravená pomocou umelej inteligencie.

Falošný obsah zneužil jej meno aj podobizeň

„Toto je „fejk“. „Fejkový“ post, ktorý sa ani nedá otvoriť!“ upozornila moderátorka na podvodný obsah, ktorý sa začal šíriť na sociálnych sieťach. Okrem toho apelovala, že ide o nepravdivú informáciu o jej zdravotnom stave, ktorá zavádza verejnosť.

Reprofoto: Instagram (muller.sona)

„Aj fotografia nie je autentická! Je digitálne upravená AI!“ doplnila s tým, že autori podvodu bez súhlasu použili jej podobizeň a vytvorili vizuál, ktorý má pôsobiť dôveryhodne, hoci s realitou nemá nič spoločné.

Výzva na obozretnosť

