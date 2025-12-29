Otvorene o svojom živote: Soňa Müllerová prezradila, v čom je úžasný jej vek, limitujú ju len dve veci

Moderátorka Dámskeho klubu patrí k ženám, ktoré dokazujú, že vek nemá limity, ale skôr výhody. Pokoj, nadhľad a vnútorná istota sú u nej cennejšie než dokonalosť, ako aj sloboda byť sama sebou. Z jej slov vyznieva radosť zo života, ktorý si užíva plnými dúškami.
Soňa Müllerová by pokojne mohla byť pre mnohé ženy inšpiráciou nielen svojím citom pre módu a talentom, ktorý spočíva v kombinácii jedinečných kúskov, vytvárajúcich trendy celok. V rozhovore pre Šarm prezradila, aký zaujala prístup k životu. Keby to tak mali aj iné ženy, žilo by sa im podstatne jednoduchšie a nestratili by úsmev na tvári.
Roky neovplyvňujú jej pohľad na život
Ak chce byť človek spokojný, mal by sa sústrediť na seba a robiť to, čo ho naozaj baví. Ostrieľaná moderátorka jednoznačne žije v súlade so sebou a svoj čas venuje tomu, čo ju robí šťastnou. Ako dodala, je to pre ňu dôležité. „Môžem si to už dovoliť. V mojom veku určite. Môj vek je úžasný v tom, že je to o mne, ako si to zariadim, tak to mám,“ priznala Soňa.
A kým mnohí sa v jej veku opúšťajú a myslia si, že ich život sa blíži ku koncu, ona má iný názor a vychutnáva si každú minútu. „Deti sú samostatné a sama kráčam svojím životom, ktorý si môžem šperkovať, čím len chcem. Už pre mňa nie je dôležité, koľko mám rokov, ale koľko ešte nemám, a tak sa sústreďujem na to, čo žijem a ako žijem a rozmýšľam nad tým, čo by som ešte mohla zažiť,“ poznamenala.
Zo zrelšieho veku, ktorý jej ukazuje kalendár, si nerobí vôbec žiadne vrásky, hoci si uvedomuje jednu vec. „Mám toho veľa pred sebou, čo chcem a čomu chcem venovať svoj čas. Jediným limitom je zdravie a čas,“ dodala.
