Kremeľ sa nebojí len Tomahawkov, Rusom strach naháňa niečo oveľa horšie. Nastať môže kolaps celého režimu

Ilustračná foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
SITA
Vojna na Ukrajine
Pre Rusko je problém aj odolnosť Západu.

Kremeľ sa obáva nielen amerických riadených striel Tomahawk, ale aj zmeny postoja Západu k vojne. V rozhovore pre Espreso TV to uviedol bývalý ukrajinský minister zahraničných vecí Volodymyr Ogryzko.

„Kremeľ sa bojí a nejde len o Tomahawky, ale aj o zmenu postoja Západu. Pripomeňme si, že Bidenova administratíva mala kľúčovú myšlienku – zabrániť kolapsu Ukrajiny, ale aj nedovoliť jej vyhrať,“ povedal Ogryzko a dodal, že Trumpov postoj sa mení: „Od prístupu ‚musíte súhlasiť s kapituláciou a Putinovými požiadavkami‘ až po tvrdenie, že Putin nemá ekonomiku a Ukrajinci sú statoční bojovníci, ktorí bojujú tak, ako majú.“

U.S. Navyderivative work: The High Fin Sperm Whale, Public domain, via Wikimedia Commons

Rusko má strach pred zmenou rétoriky

Podľa šéfa ukrajinskej diplomacie v rokoch 2007 až 2009 sa Kremeľ obáva aj toho, že sa zmenil postoj Američanov, a teda aj Európanov. „A ak nám Trump dá aspoň jeden Tomahawk a my ho predvedieme ‚na výstave pokročilých zručností‘, tak zajtra ich môže byť desať, pozajtra tridsať a o mesiac sto. A potom, nejakým zázrakom, môžeme mať rakety TAURUS… A to znamená, že zariadenia na území Ruska, ktoré stále fungujú a zabezpečujú vojenské potreby agresora, budú zničené.“

Ogryzko tiež poukázal na to, že Ukrajinci dokážu čoraz lepšie obchádzať ruskú protivzdušnú obranu. „Teraz už veľmi dobre vieme, kde, ako a čo odpáliť, aby si Moskva, metropola tohto kvázi impéria, uvedomila, že je čas zastaviť toto šialenstvo, pretože sa to bude len zhoršovať. Nehovorím o tom, že ruská protivzdušná obrana je deravá na celom území.“

Podľa Ogryzka sa Rusi takejto vyhliadky boja, pretože to znamená „kolaps režimu a politickú aj fyzickú smrť tých, ktorí tento režim stelesňujú“.

