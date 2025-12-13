Kráľ Karol III. sa prihovoril ľuďom. V očakávanom prejave informoval o svojom boji s ťažkou chorobou

Foto: Profmedia

Jakub Baláž
TASR
Kráľovská rodina
Kráľ vo februári 2024 oznámil, že mu zistili rakovinu a začína s liečbou.

Britský kráľ Karol III. v piatok v televíznom príhovore oznámil, že vďaka včasnej diagnóze môže byť jeho onkologická liečba v roku 2026 zredukovaná. Informovali o tom agentúra AFP a televízia Sky News, píše TASR.

Dnes sa s vami môžem podeliť o dobrú správu, že vďaka včasnej diagnóze, účinnej liečbe a dodržiavaniu pokynov lekárov môže byť môj harmonogram liečby rakoviny v novom roku zredukovaný,“ povedal Karol v príhovore v rámci každoročnej televíznej zbierky na podporu výskumu rakoviny.

Viac z témy Kráľovská rodina:
1.
Všimli si znepokojujúcu vec: Fanúšikovia špekulujú, William sa objavil na verejnosti bez snubného prsteňa
2.
Veľký zlom v živote princa Georgea: Začína sa príprava na jeho budúcu úlohu kráľa
3.
Emotívny odkaz princeznej Kate: Prehovorila k národu, jej srdcervúce slová dojmú mnohých ľudí
Zobraziť všetky články (354)

Uviedol, že táto správa je preňho osobne požehnaním, ale aj svedectvom o pozoruhodnom pokroku, ktorý sa v posledných rokoch dosiahol v liečbe rakoviny. Vyjadril nádej, že jeho prípad bude povzbudením „aj pre tých 50 percent z nás, ktorým bude toto ochorenie počas života diagnostikované.“

K povinnostiam sa vrátil v apríli 2024

Kráľ vo februári 2024 oznámil, že mu zistili rakovinu a začína s liečbou. Následne odložil všetky verejné podujatia, ale ako hlava štátu si aj naďalej plnil povinnosti za múrmi Buckinghamského paláca vrátane audiencií a zasadnutí Tajnej rady.

K verejným povinnostiam sa vrátil v apríli 2024. Spolu s kráľovnou Kamilou vtedy navštívil onkologické centrum University College Hospital Macmillan v centre Londýna, kde sa s ďalším pacientom rozprával aj o svojom „šoku“ z diagnózy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ukrajina by sa mohla stať členom EÚ do roku 2027: Zelenskyj verí, že Trump presvedčí…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac