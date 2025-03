Krajský súd v Bratislave čiastočne povolil obnovu konania v kauze vraždy študentky Ľudmily Cervanovej

Krajský súd (KS) v Bratislave čiastočne povolil obnovu konania v kauze vraždy študentky Ľudmily Cervanovej. Zrušil tak rozsudok KS v Bratislave z roku 2004 v časti týkajúcej sa výroku o vine z vraždy a výroku o treste v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SR z roku 2006. Zamietol však návrh na povolenie obnovy konania vo vzťahu k Jurajovi Lachmanovi, keďže on bol rozsudkom z roku 2004 spod obžaloby z vraždy oslobodený. Prokurátor podal voči rozhodnutiu sťažnosť, rovnako aj všetci navrhovatelia s výnimkou jedného, ktorý si ponechal lehotu.

Ako vyplýva z vyjadrenia predsedu senátu Petra Šamka, súd presvedčil znalecký posudok, ktorý sa našiel v archíve v Kaniciach a zaoberá sa miestom nálezu tela Cervanovej.

Podľa súdov bola Cervanová 9. júla 1976 pred internátom v bratislavskej Mlynskej doline násilne vtiahnutá do auta a odvezená do jedného z domov, kde bola násilím držaná. Odsúdení ju nútili piť alkohol, vyzliekli ju a postupne na nej proti jej vôli vykonali pohlavný styk. Následne sa rozhodli Cervanovú usmrtiť, lebo im hrozila, že ich skutok oznámi. Zviazanú ju v kufri auta previezli do Kráľovej pri Senci k termálnemu jazierku. Tam sa 14. júla 1976 našlo jej telo.