Na Slovensku krachuje ďalší významný výrobca. Nepomohli mu ani milióny z eurofondov

Foto: TASR - Martin Baumann, Tatranská sladovňa

Martin Cucík
Tatranská sladovňa, významný slovenský výrobca sladu s viac než 20-ročnou tradíciou, sa dostáva do platobnej neschopnosti. A to napriek podpore štátu a pokusom o reštrukturalizáciu.

Spoločnosť Tatranská sladovňa sa ocitla v záverečnej fáze platobnej neschopnosti. Firma, ktorá vyrába slad pre pivovarníctvo od roku 2004, nedokázala odvrátiť krach napriek pokusu o ozdravenie a smeruje do konkurzu. Štát jej pritom pomohol sumou presahujúcou 5 miliónov eur z eurofondov.

Firma v decembri 2025 požiadala súd o reštrukturalizáciu. Súd síce určil správcu, ktorý mal situáciu posúdiť, no samotná firma svoj návrh koncom januára 2026 stiahla. Dôvodom bol nedostatok peňazí na ďalšie fungovanie. Vedenie priznalo, že pokračovanie by len prehlbovalo straty. Upozornil na to Denník N.

Reštrukturalizačné konanie tak súd 31. januára 2026 definitívne zastavil. O pár dní nato, konkrétne 3. februára, bolo voči firme začaté konkurzné konanie na návrh spoločnosti AT TATRY. Vyzerá to teda, že v blízkej dobe firma poputuje do konkurzu.

Polovičné tržby

Podľa dostupných údajov z Finstatu spoločnosti markantne klesli tržby po roku 2023. Z približne 8 miliónov eur na 4,7 milióna eur. Zisky z predchádzajúcich období sa zmenili na vysokú stratu vo výške takmer 1,4 milióna eur.

Reprofoto: Finstat

Firma zároveň nahromadila dlhy voči štátu. Na sociálnych odvodoch dlhuje vyše 56 000 eur a na daniach viac ako 3 000 eur. Počet zamestnancov sa znížil z pôvodných 30 na aktuálnych približne 10 až 15. Problémy firmy sú teda jasné hneď na prvý pohľad.

Súdne konanie o konkurze iniciovala ešte v auguste 2025 agrárna firma AT Tatry zo Spišskej Belej. Neskôr sa pridali ďalší veritelia, ako sieť čerpacích staníc Shell Slovakia a Poľnohospodárske družstvo Mlynica z okolia Popradu.

Reprofoto: Finstat

Za firmou stoja známe mená

Medzi rokmi 2016 a 2023 získala spoločnosť 5 dotácií z európskych fondov, ktorých celková hodnota presiahla 5,75 milióna eur. V tom čase bol spoluvlastníkom sladovne Ladislav Lazár. Podľa Denníka N je známy najmä svojimi väzbami na stranu Smer.

Ladislav Lazar spolu s Robertom Ficom. Foto: TASR – Martin Baumann

Pôsobil ako riaditeľ niekoľkých štátnych podnikov počas vlád Smeru a je významnou osobnosťou košickej organizácie strany. Z funkcie vo Vodohospodárskej výstavbe štátu odišiel po kontroverznom prípade predraženej kompy na novom úseku Dunaja.

Od začiatku minulého roka sa Lazár zo spoločnosti oficiálne stiahol. Sladovňu teraz vlastní výlučne prešovská rodina Cehelských, s ktorou ju dovtedy dlhodobo spoluviedol.

Vyše 20 rokov na trhu a medzinárodná spolupráca

Ako sa uvádza na webe spoločnosti, Tatranská sladovňa pôsobí na trhu od roku 2004 a zameriava sa na výrobu, spracovanie a predaj sladu. Jačmeň nakupuje z viacerých krajín strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska, Maďarska, Poľska, Česka či Ukrajiny, pričom hotový slad vyváža nielen na domáci trh, ale aj do zahraničia, napríklad do Poľska, Rumunska či Grécka.

Okrem samotnej výroby zabezpečuje aj spracovanie sladovníckeho jačmeňa, skladovanie obilnín a distribúciu, ktorú realizuje vlastnou nákladnou dopravou v cisternách s kapacitou 25 ton a vo veľkoobjemových baleniach. Ročne spracuje približne 20-tisíc ton jačmeňa, vyrobí okolo 16 500 ton sladu a disponuje skladovacími kapacitami na úrovni 6-tisíc ton.

Slovensko ako premiant vo výrobe sladu

Ako informoval portál Trend, slad vyrobený na Slovensku si v posledných rokoch našiel silné postavenie na zahraničných trhoch a krajina sa dnes radí medzi desať najväčších svetových vývozcov tejto komodity. Už v roku 2023 produkcia sladu po prvý raz prekonala výrobu pšeničnej múky, pričom tento vývoj pokračoval aj v nasledujúcom roku.

Prevažná časť slovenskej produkcie, približne štyri pätiny, pritom smeruje na export, najmä na poľský trh. Domáce sladovne zároveň rozvíjajú spoluprácu so slovenskými pestovateľmi jačmeňa, ktorých podporujú pri modernizácii pestovania a prechode na udržateľnejšie poľnohospodárske postupy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Klasická predajňa v meste skončila. Známa spoločnosť ju zatvorila, prinášať chce modernejšie riešenia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac