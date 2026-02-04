Na Slovensku krachuje ďalší významný výrobca. Nepomohli mu ani milióny z eurofondov

Spoločnosť Tatranská sladovňa sa ocitla v záverečnej fáze platobnej neschopnosti. Firma, ktorá vyrába slad pre pivovarníctvo od roku 2004, nedokázala odvrátiť krach napriek pokusu o ozdravenie a smeruje do konkurzu. Štát jej pritom pomohol sumou presahujúcou 5 miliónov eur z eurofondov.
Firma v decembri 2025 požiadala súd o reštrukturalizáciu. Súd síce určil správcu, ktorý mal situáciu posúdiť, no samotná firma svoj návrh koncom januára 2026 stiahla. Dôvodom bol nedostatok peňazí na ďalšie fungovanie. Vedenie priznalo, že pokračovanie by len prehlbovalo straty. Upozornil na to Denník N.
Reštrukturalizačné konanie tak súd 31. januára 2026 definitívne zastavil. O pár dní nato, konkrétne 3. februára, bolo voči firme začaté konkurzné konanie na návrh spoločnosti AT TATRY. Vyzerá to teda, že v blízkej dobe firma poputuje do konkurzu.
Polovičné tržby
Podľa dostupných údajov z Finstatu spoločnosti markantne klesli tržby po roku 2023. Z približne 8 miliónov eur na 4,7 milióna eur. Zisky z predchádzajúcich období sa zmenili na vysokú stratu vo výške takmer 1,4 milióna eur.
Firma zároveň nahromadila dlhy voči štátu. Na sociálnych odvodoch dlhuje vyše 56 000 eur a na daniach viac ako 3 000 eur. Počet zamestnancov sa znížil z pôvodných 30 na aktuálnych približne 10 až 15. Problémy firmy sú teda jasné hneď na prvý pohľad.
Súdne konanie o konkurze iniciovala ešte v auguste 2025 agrárna firma AT Tatry zo Spišskej Belej. Neskôr sa pridali ďalší veritelia, ako sieť čerpacích staníc Shell Slovakia a Poľnohospodárske družstvo Mlynica z okolia Popradu.
Za firmou stoja známe mená
Medzi rokmi 2016 a 2023 získala spoločnosť 5 dotácií z európskych fondov, ktorých celková hodnota presiahla 5,75 milióna eur. V tom čase bol spoluvlastníkom sladovne Ladislav Lazár. Podľa Denníka N je známy najmä svojimi väzbami na stranu Smer.
Pôsobil ako riaditeľ niekoľkých štátnych podnikov počas vlád Smeru a je významnou osobnosťou košickej organizácie strany. Z funkcie vo Vodohospodárskej výstavbe štátu odišiel po kontroverznom prípade predraženej kompy na novom úseku Dunaja.
Od začiatku minulého roka sa Lazár zo spoločnosti oficiálne stiahol. Sladovňu teraz vlastní výlučne prešovská rodina Cehelských, s ktorou ju dovtedy dlhodobo spoluviedol.
Vyše 20 rokov na trhu a medzinárodná spolupráca
Ako sa uvádza na webe spoločnosti, Tatranská sladovňa pôsobí na trhu od roku 2004 a zameriava sa na výrobu, spracovanie a predaj sladu. Jačmeň nakupuje z viacerých krajín strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska, Maďarska, Poľska, Česka či Ukrajiny, pričom hotový slad vyváža nielen na domáci trh, ale aj do zahraničia, napríklad do Poľska, Rumunska či Grécka.
Okrem samotnej výroby zabezpečuje aj spracovanie sladovníckeho jačmeňa, skladovanie obilnín a distribúciu, ktorú realizuje vlastnou nákladnou dopravou v cisternách s kapacitou 25 ton a vo veľkoobjemových baleniach. Ročne spracuje približne 20-tisíc ton jačmeňa, vyrobí okolo 16 500 ton sladu a disponuje skladovacími kapacitami na úrovni 6-tisíc ton.
Slovensko ako premiant vo výrobe sladu
Ako informoval portál Trend, slad vyrobený na Slovensku si v posledných rokoch našiel silné postavenie na zahraničných trhoch a krajina sa dnes radí medzi desať najväčších svetových vývozcov tejto komodity. Už v roku 2023 produkcia sladu po prvý raz prekonala výrobu pšeničnej múky, pričom tento vývoj pokračoval aj v nasledujúcom roku.
Prevažná časť slovenskej produkcie, približne štyri pätiny, pritom smeruje na export, najmä na poľský trh. Domáce sladovne zároveň rozvíjajú spoluprácu so slovenskými pestovateľmi jačmeňa, ktorých podporujú pri modernizácii pestovania a prechode na udržateľnejšie poľnohospodárske postupy.
